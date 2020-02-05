Eski ABD Başkanı Jimmy Carter: Trump'ın Yüzyılın Anlaşması uluslararası hukuku ihlal ediyor

Eski ABD başkanlarından Jimmy Carter, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırılan kalıcı İsrail-Filistin barış planını eleştirerek, planın uluslararası hukuku ihlal ettiğini savundu.

Eski ABD başkanlarından Jimmy Carter, mevcut Başkan Donald Trump'ın geçen hafta açıkladığı, 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırılan Ortadoğu barış planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CNN'e konuşan Carter, anlaşmaya ilişkin "Kendi kaderini tayin, zorla toprak koparma ve işgal altındaki toprakların ilhakına yönelik uluslararası yasaları ihlal ediyor" ifadelerini kullandı.

Carter, "Yeni ABD planı, İsrailliler ile Filistinliler arasında adil bir barış beklentilerini yerle bir ediyor" diyerek, planın uygulanması halinde, uzun yıllardır devam eden çatışmanın çözümü için tek geçerli çıkış olan iki devletli çözümün tehlikeye gireceğini kaydetti.

Planın İsrail'i 'Yahudi ulus devleti' olarak adlandırdığının altını çizen Carter, bunun İsrailli ve Filistinliler arasından eşitliğin reddi anlamına geldiğini vurguladı.

Trump'ın planı, İsrail'in Batı Şeria ve Ürdün Vadisi'ndeki yerleşimlerinin çoğu ve Kudüs'teki mutlak egemenliğini kabul ediyor.

ABD'nin en uzun yaşayan başkanı olan Carter, 1980'de yeniden seçilmemesinin ardından sık sık ABD yönetimlerini eleştiren açıklamalarda bulunmuştu.

Carter, ayrıca insani yardım çalışmaları için Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Son yıllarda ise, İsrail hakkında 'apartheid rejimi' nitelendirmesini yapması nedeniyle çokça eleştirilmişti.