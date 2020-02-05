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02:54 05 Şubat 2020
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    Iowa'daki tartışmalı ön seçimlerde Demokrat Parti sonuçların yüzde 62'sini açıkladı

    © AP Photo / Charlie Neibergall
    ABD
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    ABD'de Iowa'da başlayan ve sonuçlarının duyurulması geciktiği için tartışmalara neden olan ilk ön seçimde, Demokrat Parti sonuçların yüzde 62'sini açıklayabildi.

    ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılacak 59. başkanlık seçimleri, pazartesi günü Iowa eyaletinde yapılan ön seçimlerle başladı.

    Iowa'da parti toplantıları (caucus) usülü yapılan seçimlerde Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti'nin aday adayları yarıştı.

    Cumhuriyetçi Parti'nin kazananı yüzde 97.1 ile Başkan Donald Trump olarak açıklanırken, Demokratlar raporlama uygulamasındaki 'kodlama hatası' nedeniyle ancak 19 saat sonra sonuçların yüzde 62'sini açıklayabildi.

    Buttigieg yarışı önde götürüyor

    Iowa Demokrat Parti Başkanı Taylor Price, yaptığı açıklamada sonuçların doğruluğu ve güvenilirliğinden emin olmak için sonuçları şu ana kadar açıklamadıklarını belirterek, gecikmeden dolayı özür diledi.

    © REUTERS / Lucas Jackson
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    Açıklanan sonuçlara göre Demokrat Parti'nin aday adayları arasındaki yarışı yüzde 26.9 ile Pete Buttigieg önde götürüyor.

    Demokrat favori adaylardan Joe Biden'in şu ana dek yüzde 15.6 oy alabildiği ön seçimde Bernie Sanders yüzde 25.1, Elizabeth Warren ise yüzde 18.3 ile Buttigieg'i takip ediyor.

    Seçimlerin nihai sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair ise bilgi paylaşılmadı.

    Uygulama şirketi özür diledi

    Öte yandan, seçim sonuçlarında gecikmeye neden olan uygulamanın geliştiricisi şirket de bir özür açıklamasında bulundu.

    Shadow Inc. adlı şirket Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Geçen gece Iowa'da yapılan ön seçim sonuçlarının raporlanmasındaki gecikmeden, bu durumun da adaylar, kampanyalar ve seçmenlerde yarattığı belirsizlikten dolayı üzgünüz" ifadelerini kullandı.

    ABD'de seçim süreci

    ABD'de 4 yılda bir yapılan başkanlık seçimleri geleneksel olarak Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat Partinin adayları arasında geçiyor. Yarışa katılan bazı küçük partilerin ve bağımsız adayların başkanlık sürecinde herhangi bir etkileri bulunmuyor.

    Sergey Lavrov
    © AFP 2019 / Kirill KUDRYAVTSEV /
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    Partiler çok sayıda aday adayının katıldığı ve yaklaşık 5 ay süren ön seçim sürecinin sonunda, parti kongrelerinde kimin başkan adayı olacağını belirliyor.

    Ön seçim sürecinde parti toplantıları (caucus) ve sandık başına gidilerek yapılan seçimler (primary) olmak üzere her eyaletin kendi parti yönetiminin belirlediği iki tip seçim uygulanıyor.

    Ön seçim sürecinin ardından Demokrat Parti 13-16 Temmuz'da Milwaukee'de, Cumhuriyetçi Parti ise 24-27 Ağustos tarihleri arasında Charlotte'de kendi başkan adayını resmen açıklayacak.

    3 Kasım Salı günü yapılacak başkanlık seçimlerinde seçmenler esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy verecek ve ABD'de 'Delegeler Kurulu' (Electoral College) adı verilen bu sistemde, her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirlenecek.

    Bu sayının yarıdan 1 fazlasına, yani 270 delegeye ulaşan aday başkan olmaya hak kazanacak.

    Etiketler:
    Iowa, Demokratlar, ön seçim, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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