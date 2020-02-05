Kayıt
08:02 05 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Trump: Afganistan'da birçoğu suçsuz yüz binlerce kişiyi öldürmek istemiyorum, askerlerimizi eve getirmeye çalışıyoruz

    © AFP 2019 / Leah Millis
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104133/17/1041331706.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202002051041331731-trump-afganistanda-bircogu-sucsuz-yuz-binlerce-kisiyi-oldurmek-istemiyorum-askerlerimizi-eve/

    ABD Başkanı Donald Trump, geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasında ağırlıklı olarak kendi yönetiminin ekonomi performansını överken, dış politikada İran'a gözdağı verdi ve ABD'nin Orta Doğu'daki sonsuz savaşlardan çıkmaya kararlı olduğunu vurguladı. Trump ayrıca, "Afganistan'da birçoğu suçsuz yüz binlerce kişiyi öldürmek istemiyorum" dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde son kez geleneksel 'Birliğin Durumu' (SOTU) konuşmasını yaptı. Konuşmasında 3 yıl önce 'Amerika'nın geri dönüşünü' başlattıklarına işaret eden Trump, işsizliğin, suçun ve yoksulluğun azaltılması, güvenin ve gelir düzeyinin artırılması gibi birçok konuda ciddi gelişme kaydettiklerini ve ekonomiyi güçlendirdiklerini söyledi.

    Görev süresinde birçok konuda ciddi ilerleme kaydettiklerini belirten Trump, "Birliğimizin durumu hiç olmadığı kadar güçlü." görüşünü paylaştı. 

    Başkan Trump, "Politikalarımız sayesinde ABD, dünyada 1 numaralı petrol ve doğal gaz üreticisi konumuna geldi. 3 yılda aldığımız inanılmaz yol sayesinde, Amerika şu an enerji bakımından tam bağımsız" ifadelerini kullandı. 

    ABD'nin Kanada ve Meksika ile yaptığı NAFTA Anlaşmasını da "felaket" olarak niteleyen Trump, bu anlaşmayı kaldırıp ABD-Meksika-Kanada Anlaşmasını (USMCA) imzaladıklarını anımsattı. 

    Çin ile yapılan anlaşmaya ve virüs salgınına dikkati çekti 

    Trump'ın başkanlık yaptığı döneme damgasını vuran Çin ile ticaret savaşına da değinen Trump, "Vatandaşlarımıza, Çin'in ABD'den çaldığı büyük miktardaki işe karşı gümrük vergisi uygulama sözü verdim. Stratejimiz işe yaradı ve Çin ile çalışanlarımızı, fikri mülkiyetimizi korumayacak ve hazinemize milyarlarca dolar girmesini sağlayacak yeni bir anlaşma imzaladık." diye konuştu. 

    Konuşmasında Çin'de başlayan koronavirüs salgınına da dikkati çeken Trump, "Çin hükümeti ile koronavirüs salgını konusunda yakından çalışıyoruz ve iş birliği içindeyiz. Yönetimim, bu tehditten vatandaşlarımızı korumak için gereken tüm önlemleri alacaktır" mesajı verdi.

    Trump, ABD ordusuna 2,2 trilyon dolar yatırım yaptıklarını aktararak, "En iyi uçakları, füzeleri, roketleri, gemileri ve tüm diğer askeri ekipmanları aldık, bunların hepsi de Amerikan yapımı. Aynı zamanda müttefiklerimizin de adil ödeme yapmasını sağlıyoruz. Diğer NATO üyelerinin katkı paylarını 400 milyar dolara kadar artırdım." bilgisini paylaştı. 

    Yasa dışı göçmenlere 'kapı dışarı edileceksiniz' mesajı 

    ABD'ye yasa dışı yollarla gelen kişilerin ülkeye girmesine izin verilmeyeceğini vurgulayan Trump, "Benim yönetimim yakala-serbest bırak dönemini bitirdi. Yasa dışı yollarla ülkeye gelirseniz anında kapı dışarı edileceksiniz." dedi. 

    Yönetiminin din özgürlüğünü savunduğunu vurgulayan Trump, "Din özgürlüğü, anayasal bir hak olan devlet okullarında ibadet etmeyi de kapsıyor, biz ibadeti cezalandırmıyoruz. Biz haçları parçalamıyoruz, dini simgeleri yasaklamıyoruz. Vaizleri ve papazları namlunun ucuna koymuyoruz." ifadelerini kullandı. 

    Yönetiminin ulusal güvenliği savunduğunu ve "radikal İslamcı terör ile mücadele ettiğini" kaydeden Trump, "Geçen hafta, İsrail ve Filistin arasında çığır açan bir barış planını duyurdum. Daha önceki tüm

    Süleymani ve Bağdadi vurgusu 

    IŞİD'i yüzde 100 oranında yok ettiklerini savunan Trump, "IŞİD'in kurucusu ve lideri kana susamış bir katil olan El-Bağdadi öldürüldü" dedi.

    Trump, geçen ay öldürülen İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani hakkında da "Süleymani İran rejiminin pervasız bir kasabı ve canavarıydı. Irak'ta görev yapan binlerce Amerikan askerini öldürdü ya da yaraladı" diye konuştu. 

    Süleymani'nin birçok insanın ölümüne yol açtığını belirten Trump, "Geçen ay benim talimatımla ABD ordusu Süleymani'nin öldüğü mükemmel bir saldırı düzenledi ve onun terör hükümdarlığını yok etti. Teröristlere mesajımız net, Amerikan adaletinden asla kaçamayacaksınız. Vatandaşlarımıza saldırırsanız, bunun bedelini canınızla ödersiniz." görüşünü dile getirdi. 

    İran'a 'kısa sürede ekonominizi düzeltiriz' mesajı 

    İran'da son dönemde yapılan protesto gösterilerine de dikkati çeken Trump, "İran rejimi nükleer silah arayışından vazgeçmeli, terör yaymayı bırakmalı ve kendi halkının yararına çalışmaya başlamalı. Güçlü yaptırımlarımız sayesinde, İran ekonomisi kötüye gidiyor. Bunun kısa sürede iyileşmesini sağlayabiliriz, ama yardım istemek için ya çok gururlular ya da çok aptallar. Biz buradayız. Hangi yolu seçeceklerini bir görelim. Bu tamamen onlara kalmış" diye konuştu.  

    Trump konuşmasında, "Amerikalıların hayatlarını savunurken, Orta Doğu'daki Amerikan savaşlarını bitirmeye çalışıyoruz." mesajı da verdi.

    Afganistan'daki barış görüşmelerinin devam ettiğini belirten Trump, "Afganistan'da birçoğu suçsuz yüz binlerce kişiyi öldürmek istemiyorum. Diğer milletlere emniyet ajansı olarak hizmet etmek bizim görevimiz değil. Amerika'nın en uzun savaşını bitirmeye ve askerlerimizi evlerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

    Trump Guaido'yu ağırladı

    Trump konuşmasında Küba, Nikaragua ve Venezuela hükümetlerine de yüklendi. Söz konusu ülkelerdeki halkın 'demokrasi umutlarını' desteklediklerini anlatan Trump, "ABD Venezuela'nın sosyalist diktatörü Nicolas Maduro'ya karşı 59 ülkeden oluşan diplomatik koalisyona öncülük ediyor. Maduro gayrimeşru bir yönetici ve kendi halkına zulmeden bir tirandır. Ancak Maduro'nun zorbalığı ezilecek ve yıkılacaktır" ifadelerini kullandı.

    Dinleyiciler arasında Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun da olduğunu belirten Trump, "Guaido tüm Venezuelalıların umutlarını, hayallerini ve arzusunu yanında taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

    Hatice Cengiz de konuşmayı salonda dinledi 

    Trump'ın konuşmasını İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de salonda dinledi.

    Trump ayrıca kanser teşhisi konulan muhafazakar radyo sunucusu Rush Limbaugh'a da 'Özgürlük Madalyası' takdim etti.

    Pelosi, Trump'ın konuşma metnini yırtıp attı

    Öte yandan, Trump'ın konuşması sırasında arkasında Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi yer aldı. 

    Pelosi, konuşmadan önce Başkan'a elini uzatırken, Trump'ın bunu görmezden gelmesi ve el sıkışmaması dikkatlerden kaçmadı. 

    Konuşma biter bitmez Pelosi'nin Trump'ın konuşma metninin kopyasını yırtıp atması da kameralara yansıdı.

    Pelosi neden bunu yaptığı sorulduğunda ise ''Alternatifi düşünülürse, ben nazik olanı yaptım'' dedi.

    Etiketler:
    açıklama, Nancy Pelosi, Afganistan, politika, Konuşma, Donald Trump, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Terk edilmiş Pripyat'ta eskiden çocuk yuvasının bulunduğu binadan bir kare.
    20. yüzyılın en büyük nükleer felaketinin sembolü Pripyat kenti, 50 yıl önce kuruldu
    Karikatür
    Macron’dan ‘Yüzyılın Anlaşması’ yorumu: Barış için iki tarafa ihtiyaç var
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet