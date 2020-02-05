Super Bowl finalinde zılgıt çeken Shakira'ya Mia Khalifa'dan destek: Lübnan'ı temsil ediyor, çok iyi

ABD'de oynanan Super Bowl finalinde Jennifer Lopez ile gerçekleştirdiği performansla damga vuran ve gecede çektiği zılgıtla tartışma konusu olan Shakira'ya ünlü porno yıldızı Mia Khalifa'dan destek geldi. Khalifa, Shakira'nın zılgıtını 'çok iyi bulduğunu' söyledi.

ABD'nin en büyük spor organizasyonu olan ve Kansas City Chiefs takımının 50 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştığı Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) Super Bowl finaline Shakira ile Jennifer Lopez'in performansı damga vurmuştu.

© AFP 2019 / KEVIN WINTER Shakira - Jennifer Lopez

Gecenin en çok konuşulan anlarından biri ise Shakira'nın 6 dakikalık yalnız performansı esnasında kameralara bakarak zılgıt çektiği anlar oldu. Ünlü şarkıcının zılgıt görüntüleri sosyal medyada çok defa paylaşıldı ve viral oldu.

Shakira'nın zılgıtı bazı kullanıcılar tarafından cinsel çağrışımlı bir hareket olarak görülürken, Ortadoğu ve Arap dünyasında yaygın olan zılgıtı 'garip' bulan da çok sayıda kişi oldu.

Washington Post'da yer alan görüş yazısında ise, yazar Zainab Mudallal Shakira'nın zılgıtı hakkında "Çok iyi yapamadı" yorumunda bulundu.

Opinion: No one knew what Shakira’s Super Bowl zaghrouta was. No wonder. https://t.co/G0rGautGwi — The Washington Post (@washingtonpost) February 4, 2020

​Sosyal medyada sıkça tartışılan zılgıta bir yorum da ünlü porno yıldızı Mia Khalifa'dan geldi.

Shakira'nın Lübnan kökenini hatırlatan ünlü isim, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Budur, aynı zamanda 'Yanlış yaptı' yorumuna gülüyorum. O Super Bowl'da hala Lübnan'ı temsil ediyor, çok iyi" ifadelerini kullandı.

THIS! Also, laughing at the “granted, she did it wrong” 😭 She’s still out here representing Lebanon at the super bowl though sooooo it’s fine https://t.co/dqdb8uJCJX — Mia K. 🇱🇧 (@miakhalifa) February 4, 2020

​Genellikle Latin kökeniyle tanınan Shakira'nın annesi Kolombiyalı, babası ise Lübnanlı. Aynı zamanda Khalifa'nın da Lübnan kökenli olduğu biliniyor.