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16:37 05 Şubat 2020
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    New Jersey’nin ilk Türk kökenli emniyet müdürü göreve başladı

    © AA / Tayfun Coşkun
    ABD
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    ABD’de Türklerin yoğun olarak yaşadığı New Jersey eyaletindeki Paterson şehrine ilk kez Türk kökenli bir emniyet müdürü atandı. İbrahim Mike Baycora, 32 yıldır emniyet teşkilatında görev yapıyor.

    ABD’nin New Jersey eyaletindeki Paterson Polis Teşkilatı'nda 32 yıldır görev yapan İbrahim Mike Baycora, Paterson Belediyesinde düzenlenen törenle yemin ederek, resmen görevine başladı.

    Türk diplomatik misyonundan temsilcilerin yanı sıra, New York ve New Jersey’de yaşayan Türk toplumu üyeleri, Paterson yönetiminden üst düzey yetkililer ve Baycora’nın ailesi ve yakınlarının katıldığı yemin töreni, Amerikan milli marşı ile başladı.

    Belediye başkanı: Baycora, bir Amerikan rüyasıdır

    Törende bir konuşma yapan Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, Amerika’da bugün tarih yazdıklarını belirterek, “Baycora, Paterson şehrinin ilk Türk, ilk Müslüman, ilk kimya mühendisi eğitimli emniyet müdürü oluyor” dedi.

    Sayegh, Baycora’nın uzun yıllar polis teşkilatında süren gayretlerinden dolayı bu görevi hak ettiğini belirterek, “Baycora, bir Amerikan rüyasıdır, bugün geldiği konuma kendi çabası ile gelmiştir. Bu Paterson’ın zaferidir, Amerika’yı evi bilen göçmenlerin zaferidir” ifadelerini kullandı.

    © AA / Tayfun Coşkun
    İbrahim Mike Baycora (ortada), büyüdüğü Paterson şehrinde 32 yıldır emniyet teşkilatında çalışıyor.

    ‘Paterson, esas Amerika'dır’

    Törende daha sonra İbrahim Mike Baycora, Kuran’a el basarak yemin etti.

    Baycora, burada yaptığı konuşmada, Paterson'un yarım yüzyıllık evi olduğunu belirterek, “Bu şehri seviyorum. Paterson, etnik gruplarıyla, çoğulcu yapısıyla, dünyanın dört bir yanından gelen insanlarla esas Amerika'dır. Bugün çok mutluyum. Burada yaşadığımız olay, dünyanın neresinden gelirseniz gelin, bu ülkede fırsatlar olduğunun ispatıdır” dedi.

    Paterson şehrine hizmet etmekten mutluluk duyacağını anlatan Baycora, şehri suç ve uyuşturucudan kurtarmak ve daha güvenli bir yer haline getirmek için çok çalışacağını söyledi.

    Baycora, törenin sonunda Türkçe yapılan duanın ardından, tebrikleri kabul etti.

    ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği de Baycora’nın atanmasını tebrik etti. Twitter’den bir mesaj paylaşan elçilik, “New Jersey’nin ilk Türk kökenli Amerikalı emniyet müdürü İbrahim “Mike” Baycora’yı kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

    32 yıldır Paterson Polis Teşkilatı'nda çalışıyor

    Eskişehir'de doğan ve küçük yaşta Amerika’ya giden İbrahim Mike Baycora, Paterson şehrinde büyüdü. New Jersey Rutgers Üniversitesi'nde kimya mühendisliği alanında diploma alan Baycora, 1988 yılında Paterson Polis Teşkilatı'na katıldı. Baycora, Troy Oswald'ın emekli olmasının ardından bu göreve getirildi.

    32 yıldır Paterson Emniyeti'nde görev yapan iki çocuk babası Baycora, yaklaşık 150 bin nüfusu bulunan şehrin güvenlik ve asayişinden sorumlu olacak.

    Etiketler:
    İbrahim Mike Baycora, Müslüman, Emniyet müdürü, Türk, Paterson, New Jersey, ABD
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