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15:34 06 Şubat 2020
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    İkinci ses kaydı ortaya çıktı: Bakalım kaç kişi sana inanacak Johnny?

    © AFP 2019 / Frazer Harrison
    ABD
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    Johnny Depp ile Amber Heard cephesinde yaşanan şiddetin Heard’ün iddia ettiği gibi olmadığını ortaya koyan ses kayıtlarının yankıları sürerken, bir kayıt daha ortaya çıktı. Kayıtlarda Heard, şiddet mağduru olduğunu söyleyen Depp’e “Bakalım kaç kişi sana inanacak” diyor ve zayıf bir kadın olduğu için jürinin kendi yanında yer alacağını savunuyor.

    Amber Heard’ün, Johnny Depp’e fiziksel şiddet uyguladığını itiraf ediyor gibi göründüğü ses kayıtlarının ardından ikinci bir kayıt daha yayımlandı. Yine İngiliz Daily Mail gazetesi tarafından elde edilen kayıtlar, Heard’ü zor duruma düşürecek gibi görünüyor.

    Heard’ün şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtığı ve uzaklaştırma kararı aldığı dönemde (haziran-temmuz 2016) çekildiği düşünülen kayıtlarda, Depp şiddet uygulayan bir adam olarak lanse edilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor.

    Heard: 'O başlattı' mı diyeceksin? Gerçekten mi?

    Johnny Depp eşine "Bu durum canımı yakıyor, senin de canını yakıyor. Ama seni hayattaki her şeyden çok seviyorum. Seninle mahkemeye gitmek istemiyorum. Senin ismini karalamak istemiyorum. Bunu aramızda barışçıl bir şekilde halletmek istiyorum. Bu son lanet olası şans Amber. Bu belgeleri hazırladığımda, tersine çevirmeyiz" diyor.

    Amber Heard ise eşinin mahkemeye sunduğu savunmada fiziksel şiddeti kışkırttığına dair iddialarına tepki gösteriyor ve mahkemenin ‘bir adamın değil zayıf bir kadının tarafını tutacağını’ belirtiyor.

    Jonny Depp - Amber Heard
    © AFP 2019 / VALERIE MACON
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    Heard, “Biliyor musun ben 52 kiloyum, yani artık değil ama neredeyse 52 kiloydum. Seni hiç yere serebildim mi? Dengeni bozabildim mi? Mahkemeye geleceksin Johnny ve 'O başlattı' mı diyeceksin? Gerçekten mi? Senin asla hakkından gelemezdim, aramızdaki fark bu” diyor.

    Depp ise Heard'ün kendisine şiddet uyguladığını, votka şişesi fırlattığını söylüyor. Bunun üzerine Heard, işlerin son kez çığırından çıktığı zaman öleceğini düşündüğünü belirtiyor ve şu ifadeleri kullanıyor; “İnsanlara bunun adil bir dövüş olduğunu söyleyebilirsin ve bak bakalım hâkim ve jüri ne düşünecek. Anlat dünyaya Johnny, onlara ‘Ben Johnny Depp, bir adam, ben de aile içi şiddet mağduruyum’ de. Bak bakalım kaç kişi sana inanacak veya yanında yer alacak.”

    İlk kayıtlarda ne vardı?

    İlk kayıtlarda Amber Heard, Depp'e “Suratına daha sert bir tokat atmadığım için üzgünüm ama sana yumruk atmadım, sadece tokat attım. Gayet iyisin, yumruk atmadım sadece vurdum. (…)Bir daha fiziksel şiddet yapmayacağıma söz veremem. Bazen o kadar sinirleniyorum ki kendimi kaybediyorum” diyordu.

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    Depp ile Heard'ün 2015 yılında başlayan evlilikleri, 2017 yılında şiddet haberlerinin ardından olaylı şekilde bitmişti. Heard, evliliklerinde sürekli olarak şiddet gördüğünü ifade etmiş, çift, 7 milyon dolar tazminat karşılığında boşanma anlaşmasına varmıştı.

    Depp’in tüm dünyada tepki çekmesine yol açan bu olaydan aylar sonra Depp, asıl şiddete uğrayanın kendisi olduğunu öne sürmüş ve 50 milyon dolar tazminat talebiyle karalama davası açtığını belirtmişti. Son çıkan ses kayıtlarının, Depp’in bu iddiasını doğruladığı savunuluyor.

    Etiketler:
    Boşanma, Ses kayıtları, Aile içi şiddet, Dava, Mahkeme, Şiddet, Johnny Depp, Amber Heard
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