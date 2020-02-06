Pelosi'yi trollemeye çalışan Pompeo'ya 'Lisa Simpson' tepkisi: S..tir git, diziyi izleme, ağzına alma

ABD Dışişleri Bakanı'nın Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'yi trolleme çabasında Lisa memesi kullanmasına en dürüst Simpson'ı seslendiren sanatçı "S.ktir git" tepkisini gösterdi. Dizinin yazar-yapımcılarından Bill Oakley "Bir daha asla asla asla diziyi tweetlerinde kullanma, izleme ve hiçbir şekilde atıfta bulunma" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi arasındaki kapışmanın son perdesine en popüler çizgi film Simpsons da karıştı.

Kongre'de 'Birliğin Durumu' konuşması yapan Trump, hakkında azil soruşturması başlatmış Temsilciler Meclisi Başkanı'nın elini sıkmazken, Pelosi de ABD Başkanı'nın kendisine verdiği konuşma metnini yırtıp attı. Bu sahnenin sosyal medyada yarattığı meme seline Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da kendi kişisel hesabından katıldı.

Pompeo, popüler çizgi dizi 'Simpsons’ın 3. sezonunun "Mr. Lisa Goes to Washington" bölümünden bir sahneyi tweetledi. Sahnede ailenin dürüst, çalışkan, mücadeleci kızı Lisa Simpson gözüyaşlı halde önündeki kağıtları parçalara ayırırken altında "Hıçkırarak ağlıyor" yazıyor.

Pompeo'nun, Trump'ın konuşmayı bitirmesinin ardından metni parçalara ayırmasını "Yalan manifestosunu yırtmak alternatifleri düşünüldüğünde yapabileceğim en kibar hareketti" diye izah eden Pelosi'ye atıf yaptığını herkes anlarken, altına bırakılan yorumlarda Lisa Simpson'ın o bölümde 'Trump yönetimi gibi' yalancı, yolsuz hükümetle mücadele ettiği hatırlatıldı.

Lisa Simpson'ı seslendiren sanatçı da ABD Dışişleri Bakanı'nı Simpsons trolüne pişman etmek için sesini yükseltti.

Yeardley Smith şu paylaşımı yaptı:

"Şahane! Yanına sadece s..tir git Mike Pompeo ekleyebilirim, Meclis Başkanı Pelosi'yi trollemeye benim karakterimi ortak ettiğin için. Lider ol ve kendi savaşını kendin ver! Ah, pardon, unutmuşum, sen bir yandaştın."

That’s pretty good! I might just add f*ck you @mikepompeo for co-opting my character to troll @SpeakerPelosi . Be a leader and fight you own fight! Oh, wait I forgot, you’re a follower. https://t.co/EzCtEZmKzJ — Yeardley Smith (@YeardleySmith) February 5, 2020

Simpsons'ın eski yapımcılarından, yazarlarından Bill Oakley de Pompeo'yu şöyle azarladı:

"Sayın Dışişleri Bakanı lütfen bir daha asla asla asla tweetlerinizde Simpsons malzemesi kullanmayın, diziyi izlemeyin ve hiçbir şekilde diziye atıfta bulunmayın."

Mr. Secretary of State please do not ever ever ever use Simpsons material in your twitter or watch the show or refer to it in any way pic.twitter.com/hY0EKfEbua — BILL OAKLEY (@thatbilloakley) February 5, 2020

Sözkonusu bölüm, Lisa'nın yaşadığı bölgenin Kongre'deki temsilcisinin yolsuzluk yaparak Amerika'nın değerlerini sattığını anlayarak demokrasiyle ilgili ümitsiz kapılmasını konu alıyordu.

This scene is when Lisa tears up her essay on Democracy when she sees a lobbyist buying drilling rights from a Congressman. It's similar to when Pompeo had a Raytheon Lobbyist head his legislative affairs dept at State & then sold $2 billion is Raytheon weapons to Saudi Arabia. — That Guy (@ThatGuy3002) February 5, 2020

Dolayısıyla dizinin hayranları ABD Dışişleri Bakanı'nın yaptığı alıntının bağlamını anlayıp anlamadığını sorguladı.

In this episode Lisa loses her faith in democracy after seeing a corrupt politician selling out American values and liberty. Like your boss. @YeardleySmith can probably explain better than I can.



Nice self-own though. https://t.co/HeoDqv6Npy — Bill Pascrell, Jr. (@BillPascrell) February 5, 2020

Gazeteci David Lytle (@davitydave) "Meclis Başkanı Pelosi'ye selam durduğun için teşekkür" diye yazıp bölümde olan biteni anlattıktan sonra Pompeo ile "Kendini yerin dibine sokmanın en mükemmel hali" diye alay etti.

@NGSJDoc da aynı görüşteydi:

"Bir siyasetçi başkasıyla alay edeyim derken farkına varmaksızın kendini gülünç duruma düşürdüğünde 😂. Bölümü izlemeliydin, kanka."