ABD Senatosu'nda aklanan Trump: Benim başıma gelenleri başka başkanlar kaldırabilir miydi bilmiyorum

Trump'ın açıklamasından bazı ifadeler şöyle:

- Benim başıma gelenleri başka başkanlar kaldırabilir miydi bilmiyorum.

- Önce 'Rusya Rusya Rusya' sürecinden geçtik. Bu tamamen saçmalıktı.

- (Eski FBI Başkanı) James Comey'yi kovmasaydım, bir felaketti bu arada, belki de şu anda burada olmayabilirdim.

- Ben yanlış bir şey yapmadım. Hayatımda yaptığım bazı yanlışlar oldu ama... ('Trump aklandı' manşetli Washington Post gazetesini göstererek) İşte sonucu bu.

Trump: Azil kelimesi, bana göre çok kötü bir kelime. Şimdi şu harika kelimeye sahibiz, 'Tam aklanma' https://t.co/V8TIaGuufp pic.twitter.com/qiWZgCjqPT — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 6, 2020

​- Azil kelimesi, bana göre çok kötü bir kelime. Şimdi şu harika kelimeye sahibiz: 'Tam aklanma'​.

- Dini bir payanda olarak kullananlar var. Daha önce hiç kullandığını duymadım ama bugün, biliyorsunuz, bu o şeylerden biri. Fakat bilirsiniz, onunki başarısız bir başkanlık adaylığı. Başkanlık adaylığında bu derece başarısızlığa uğradığınızda böyle şeyler olabilir. Mitt Romney için üzülüyorum.

- Hillary Clinton'un binlerce e-postası yasa dışı bir şekilde silindi. Ama ona bir şey olmuyor. İnanabiliyor musunuz?

- Ülkemizi yok etmek istediler. Bunun olmasına izin veremeyiz.

Ayrıntılar geliyor...