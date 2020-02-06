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    Bernard Madoff, Mart 2009'da New York'taki Manhattan Federal Mahkemesi'nden çıkarken

    Dünyanın en büyük saadet zinciri dolandırıcısı Madoff, 'ölüyorum' diyerek insani af talep etti

    © AFP 2019 / MARIO TAMA
    ABD
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    Şöhretler, hayır kurumları, finans fonları ve ortalama yatırımcıları kapsayan binlerce kişiyi 20 milyar dolar dolandıran ABD'li finansçı, 150 yıllık hapis cezasından insani talep etti. 11 yıldır hapis yatan 81 yaşındaki Madoff, "18 aylık ömrüm kaldı" dedi.

    ABD'nin önde gelen finansçılarından biriyken dünyanın en büyük saadet zincirini kurarak 20 milyar dolarlık vurgun yapan Bernie Madoff, 2009'da çekmeye başladığı 150 yıllık hapis cezasından erken tahliye talep etti.

    Şöhretler, hayır kurumları, finans fonları ve ortalama yatırımcıları kapsayan binlerce kişiyi dolandıran Madoff, af talebini insani nedenlere dayandırdı.

    81 yaşındaki mahkum, böbreklerinin iflas ettiğini ve 18 aylık ömrünün kaldığını söyledi. 

    'Cezamı çektim'

    On yıllarca milyarlarca dolarlık dolandırıcılık yapmasıyla ilgili 11 suçlamayı kabul eden ve müşterilerinin gözünde nefret objesine dönüşen eski finansör, The Washington Post gazetesine şöyle konuştu:

    "Benim çektiğim tür hastalığın tedavisi yok. Biliyorsunuz, cezamı çektim, 11 yıl yattım ve açıkçası tüm bu zaman boyunca çok çektim." 

    Aralık ayında dialize başladı

    Avukatı Brandon Sample, Manhattan federal mahkemesine yaptığı başvuruda, müvekkilinin temmuzda Kuzey Carolina'daki Butner hapishanesinin bakım servisine alındığını ve böbrek hastalığının son aşamada olduğunu bildirdi. 

    Başvuruya göre tekerlekli sandalyeye mahkum olan, nefes darlığı çeken ve bu yüzden gece oksijen desteği alması gereken, kalp hastalığı ve başka rahatsızlıkları bulunan Madoff, bakım servisinde başta dializi reddettikten sonra aralıkta bu tedaviye başlamayı kabul etti. 

    Sample, "Madoff'un ciddi tıbbi durumu hapiste olmanın etkisiyle birleşince, bir yandan hastalığı ilerler ve ölümü kaçınılmaz hale gelirken, fiziksel durumu daha da kötüleşiyor" dedi. 

    'Durumu, insani nedenlerle af şartlarına uygun'

    Madoff'un suçlarının vehametini ve kurbanlarına çektirdiklerini küçük göstermeye çalışmadığını söyleyen avukatı, ancak mahkumun durumunun insani nedenlerle af şartlarına uyduğunu ve son günlerini her şeye rağmen hala kendisini seven kişilerle geçirmesi gerektiğini savundu.

    Madoff'un eylülde tahliye için yaptığı idari talep ABD Ceza İnfaz Dairesi tarafından serbest kalmasının 'suçlarının ağırlığını azımsamak' anlamına geleceği gerekçesiyle reddedilmişti. 

    Lockerbie bombacısı örneği

    Avukatı, Madoff'u mahkum etmiş mahkemeye af başvurusu yaparken bazı örnekler sundu:

    * Lockerbie bombacısı olduğu iddia edilen ama bu konuda epey şaibe olan Abdel Baset Ali el Megrahi'nin son evre prostat kanserinden çekerken İskoçya tarafından insani nedenlerle serbest bırakılması.

    * 2002'de iflas eden WorldCom telekomünikasyon şirketinin 11 milyar dolarlık yolsuzluk için 25 yıl hapis cezasına çarptırılmış eski CEO'su Bernard Ebbers'in aralıkta insani nedenlerle serbest bırakılmasının ardından bu ay 78 yaşında ölmesi.

    'ABD ve Avrupa'da lüks bir hayat sürüyordu'

    Geçmişte NASDAQ borsasının yöneticiliğini de yapmış olan Madoff, sürekli yeni müşteri bulup onlardan topladıklarıyla eski müşterilerine ödeme yaparak klasik bir saadet zincirini yönetirken, cebine indirdiği paralarla ABD ve Avrupa'da lüks bir hayat sürüyordu. 

    2008 mali krizi yüzünden foyası ortaya çıktı

    Ama 2008'de çıkan mali krizde, müşterileri nakit ihtiyacı duyup yatırımlarını geri çekmek isteyince, saadet zinciri çöktü. Yatırımcılar Madoff'un onlara kağıt üzerinde gösterdiği karların gerçekte varolmadığını öğrendi. 

    Boyutu ve uzun yıllara yayılmasıyla Madoff saadet zinciri, hem ABD tarihindeki hem de dünya çapındaki en büyük dolandırıcılıklardan biri olarak kayıtlara geçti.

    Etiketler:
    insani durum, Af, Hapis, böbrek yetmezliği, Dolandırıcılık, Bernie Madoff, Saadet zinciri, The Washington Post, Avukat, Manhattan, New York, ABD
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