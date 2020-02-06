FBI Direktörü Wray: Çin, ABD için en büyük adli tehdit

ABD Federal Soruşturma Bürosu Direktörü Wray, ABD'deki 56 bölge ofisinde Çin'in 'teknoloji hırsızlığına' ilişkin devam eden bin soruşturma bulunduğunu belirterek, Çin'i ABD için en büyük adli tehdit olarak tanımladı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Washington merkezli Uluslararası Stratejik Etütler Merkezi'nin düzenlediği konferanstaki konuşmasında, Çin'in Amerikan teknolojilerinin fikri mülkiyetini çalmak için her yola başvurduğunu söyledi.

Geçen yıl Çin'in teknoloji hırsızlığına ilişkin 24 kişinin tutuklandığını belirten Wray, yılbaşından bu yana aynı konuyla ilişkili tutuklanan kişi sayısının 19'a ulaştığını kaydetti.

Wray, "Komünist Çin'den daha büyük bize adli tehdit teşkil eden başka ülke olmadığına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in, Amerikan üniversitelerinin erişim konusunda açık davranmasından faydalandığına işaret eden Wray, Pekin'in ABD üniversitelerinde kurduğu enstitü ve kampüs organizasyonları üzerinden teknoloji hırsızlığına giriştiğini iddia etti.

Wray, "Şu an itibarıyla 56 bölge ofisimizde ve tüm sektörlerde olmak üzere, FBI'ın elinde Çin'in Amerikan teknolojilerini çalma girişimlerine dair devam eden bin soruşturma var" dedi.