Beyaz Saray: ABD, terör karşıtı operasyonda Arap Yarımadası El Kaidesi liderini ortadan kaldırdı

Beyaz Saray, ABD kuvvetlerinin Yemen'de yürüttüğü bir terörle mücadele operasyonu neticesinde Arap Yarımadası El Kaidesi lideri Kasım el-Rimi ve yardımcısının ortadan kaldırıldığını açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla Yemen'de Arap Yardımadası El Kaidesi'nin kurucusu ve lideri ve El Kaide lideri Eymen el-Zevahiri'nin yardımcısı olan Kasım el-Rimi'yi başarılı bir şekilde ortadan kaldırdan bir terörle mücadele operasyonu düzenledi" ifadeleri yer aldı.

Geçen hafta New York Times (NYT) gazetesine konuşan bir Amerikalı yetkili, El Rimi'nin Yemen'in Marib bölgesinde Hazme köyünde düzenlene bir insansız hava aracı (İHA) saldırısında öldüğünü bildirmişti.

Suudi Al Arabiya kanalı ise yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'ye ait bir İHA'nın Marib kentinin doğusunda bulunan Vadi Ubeyde bölgesindeki bir eve düzenlediği saldırıda El Kaide unsurlarını hedef aldığını kaydetmişti.

Kaynaklara göre söz konusu ev, El Kaide militanları tarafından olaydan 1 hafta önce kiralanmıştı. Aynı kaynaklar, Arap Yarımadası El Kaidesi lideri El Rimi'nin burada öldüğü bilgisini vermişti.

Kasım el-Rimi, örgütün eski lideri Nasır el-Vahayşi'nin 16 Haziran 2015'te ABD tarafından Yemen'in doğusundaki Hazramut vilayetine bağlı Mukalla'da düzenlenen bir İHA saldırısında öldürülmesinin ardından örgütün başına geçti.

ABD yönetimi, 18 Ekim 2018'de El Rimi'nin başına koyduğu ödülü 5 milyondan 10 milyon dolara çıkardı.

Washington, Mayıs 2010'da El Rimi'yi terör listesine almış ve ABD'deki banka varlıklarını dondurmuştu.

El Rimi, aynı zamanda Yemen'in Aden limanına demirleyen güdümlü füze taşıma kapasiteli bir Amerikan muhribi olan USS Cole'a, 12 Ekim 2000 tarihinde düzenlenen saldırıdan sorumlu tutuluyordu.