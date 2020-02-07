ABD Hazinesinden Venezüellalı havayolu şirketine yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Venezüellalı havayolu şirketi Conviasa ve bir dizi uçağa yaptırım uyguladığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Venezüella merkezli havayolu şirketi Conviasa'ya ve bir dizi uçağa yaptırım uygulandığı belirtildi.

Güney Amerika ve Karayiplerdeki ülkelere uçuşlar düzenleyen Conviasa, Venezüella'nın en büyük havayolu şirketi olmasıyla öne çıkıyor.

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