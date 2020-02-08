ABD'den Avusturalya'ya 990 milyon dolarlık füze satışı

ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Avusturalya'ya Dış Askeri Satış kapsamında 990 milyon dolar değerinde 200 adet AGM-158C Uzun Menzilli Gemisavar Füzesi ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylanmasına karar verdi." bilgisi aktarıldı.

Satış ile ilgili Kongre'ye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, bu füzelerin telemetri varyantı olan ATM-158C füzeleri ve DATM-158C tipi eğitim mühimmatının da satış paketine dahil olduğu kaydedildi.

Satışın tamamlanabilmesi için ABD Kongresi'nin 30 gün içinde bu işleme itiraz etmemesi gerekiyor.