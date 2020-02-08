ABD, Rusya ile Çin'i dünya düzenini değiştirmeye çalışmakla suçladı

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Rusya ve Çin'i 'revizyonist devletler' olarak nitelendirdi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nde konuşan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Moskova ve Pekin’in dünya düzenini yeniden inşa etmeye çalıştıklarını söyledi.

Esper, her iki ülkenin de stratejik fayda sağlamak için komşu devletlerin egemenliklerini ihlal ettiğini iddia etti.

Özellikle Rusya'yı 'melez savaş taktikleri' kullanmak ve siber operasyonlar yürütmekle suçladı.

Esper ayrıca, Çin'in fikri mülkiyet hırsızlığı yapmaya devam ettiğini ve 'Tek Kuşak Tek Yol' projesiyle diğer ülkelere ekonomik çözüm ve güvenlik politikalarını dayatmaya çalıştığını ileri sürdü.

Rus yetkililer defalarca ABD’nin uluslararası hukuku ihlal ettiği ve BM gibi kuruluşların otoritesini zayıflattığını belirtti.

Bunun dışında, Moskova defalarca siber saldırı suçlamalarına yanıt verdi. Rusya, ABD'nin suçlanmasını gerektirecek herhangi bir kanıt olmadığına dikkat çekti.

Rus yetkililer, siber suçların önlenmesi için uluslararası işbirliği teklifinde bulundu, ancak Washington bu teklifi reddetti. Ayrıca Kremlin, Rusya’nın hiçbir zaman siber suçlarla ilgisinin olmadığı ve asla olmayacağını, buna karşılık ABD’nin siber suçlara katılımının resmi olarak ispat edildiğini vurguladı.