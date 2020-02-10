ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden Türkiye'ye başsağlığı mesajı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden 5 Türk askeri için başsağlığı dileğinde bulunularak, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.