Trump, Rusya’ya karşı 'süper hızlı' füzelerle övündü

ABD’li valilere konuşan Trump, “büyük miktarda var” dediği füzeler için şu ifadeleri kullandı: “Biz onlara süper hızlı diyoruz. Onlar, sıradan füzelere göre 5, 6 ve hatta 7 kat daha hızlı”.



Rusya’nın bu tür silaha sahip olduğu için ABD’nin de 'süper hızlı' füzelere ihtiyacı olduğunu söyleyen ABD lideri, ülkenin bu teknolojileriyle ilgili bilgilerin Rusya tarafının eline geçmiş olabileceğini belirterek, “Onların bunu nasıl aldığını söyleyebilirim. Onlar bunları muhtemelen Obama idaresinin planlarından aldı” dedi.

Trump ayrıca Obama döneminde ülkenin bu tür füzeler üzerinde çalışmadığını söyleyerek, “Bu çok kötü” diye ekledi.