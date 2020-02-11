ABD'den İdlib açıklaması: Türkiye'nin yanındayız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "İdlib ile ilgili adımları koordine etmesi için Jeffrey'i Ankara'ya yolladım. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün İdlib'de Türk askerlerine yönelik saldırılara ilişkin, "Dün İdlib'e düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Esad rejimi ve Rusya'nın devam eden saldırıları durmalıdır" ifadelerini kullandı.

Atılacak adımları koordine etmek üzere ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i Ankara'ya gönderdiğini söyleyen Pompeo, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" diye konuştu.

My condolences to the families of the soldiers killed in yesterday's attack in Idlib. The ongoing assaults by the Assad regime and Russia must stop. I've sent Jim Jeffrey to Ankara to coordinate steps to respond to this destabilizing attack. We stand by our NATO Ally #Turkey. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 11, 2020

​ABD Büyükelçiliği: Jeffrey üst düzey yetkililerle görüşecek

Bugün ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, “Büyükelçi Jeffrey, Esad rejiminin Rusya'nın desteğiyle İdlib’de gerçekleştirdiği istikrarsızlaştırıcı askeri saldırıyı ve Suriye'deki ihtilafa siyasi çözüm bulmak için birlikte nasıl çalışabileceğimizi ele almak üzere Ankara'da üst düzey Türk yetkililerle görüşecektir” ifadesi kullanılmıştı.