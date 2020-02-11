ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, İdlib için Ankara'da

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Jeffrey ve heyetini Ankara'ya getiren uçak, 18.35'te Esenboğa Havalimanı'na indi. James Jeffrey, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'nin NATO'daki müttefiği olan Türkiye'nin askerlerinin bugün İdlib'de büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu söylerken, bu tehdidin Rusya ve 'Esad rejimi'nden geldiğini iddia etti.

İdlib'de hayatlarını kaybeden Türk askerleri için başsağlığı dileğinde bulunan Jeffrey, "Biz bugün Ankara'ya gelip, Türk hükümetiyle durumu gözden geçirmek ve (Türkiye'ye) mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz" dedi.

James Jeffrey'e eşlik eden ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield'ın kıdemli danışmanı Rich Outzen de büyükelçilik adına yaptığı açıklamada, "Şam rejiminin saldırılarını ABD olarak şiddetle kınıyoruz. Azami dayanışma içerisinde bulunmak istiyoruz. Bundan dolayı Türk müttefiklerimizle yakın irtibat halinde olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün yaptığı açıklamada "İdlib ile ilgili adımları koordine etmesi için Jeffrey'i Ankara'ya yolladım. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" demişti.