Paravan şirket Türkiye dahil 130 ülkeye gizli iletişim cihazı sattı, ABD ve Alman istihbaratı bütün hükümetleri dinledi

CIA ile BND'nin gizli sahibi oldukları İsviçre merkezli Crypto şirketinin sattığı kripto cihazları ve iletişim hatları üzerinden 130'dan fazla ülkenin en gizli sırlarına vakıf olduğu ortaya çıktı. İçlerinde Türkiye gibi NATO müttefikleri de var. Haberde 'On binlerce kişinin katledilmesinden haberdar oldular, ama seslerini çıkarmadılar' denildi

ABD'nin The Washington Post gazetesi, Almanya'nın kamusal yayın kuruluşu ZDF, İsviçre'nin kamusal radyo televizyonu SRF'nin ortak araştırma haberi, 'yüzyılın istihbarat darbesini' ortaya çıkardı.

'Darbenin' başında ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA ile Batı Almanya'nın Dış İstihbarat Servisi BND var.

Üç medya kuruluşunun #Cryptoleaks (Crypto sızıntıları) etiketi altında yayımladığı araştırma, gizli CIA ve BND belgelerine dayanıyor.

2. Dünya Savaşı'ndan beri küresel çapta istihbarat servisleri için kripto cihazları ve iletişim hatları üreten İsviçre merkezli Crypto AG şirketinin gizli sahibinin CIA olduğu, bu operasyonu BND ile birlikte yürüttüğü belirtildi.

CIA ile BND ajanları, ayaklarını uzatıp Crypto AG'nin satış yaptığı istihbarat servislerinin iletişimlerini dinliyor ve onların tüm sırlarına vakıf oluyordu.

Crypto AG'nin satış yaptığı ülkelerin sayısı ise 130'u geçiyor.

İran, Libya, Arjantin, Şili'den İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan ve Türkiye gibi NATO müttefiklerine kadar herkes var.

Örneğin bir CIA raporunda operasyondan alaycı şekilde şöyle söz ediliyor:

"Yüzyılın istihbarat darbesi... Yabancı hükümetler en gizli iletişimlerinin en az iki (ve muhtemelen beş-altı kadar) yabancı ülke tarafından okunması gibi bir imtiyaz için ABD ile Batı Almanya'ya iyi para ödüyordu."

CIA'in 'Minerva', BND'nin 'Rubicon' kod adını verdiği ve on yıllarca sürdürdüğü bu operasyonun Soğuk Savaş'ın en sıkı saklanan sırlarından biri olduğu, BND'nin 1990'ların başında ifşa olma korkusuyla operasyondan çıktığı, CIA'in de şirketin hisselerini 2018'de sattığı, ama Crypto AG ürünlerinin hala 12'den fazla ülkede kullanıldığı kaydedildi.

Buna göre CIA ile BND, yabancı hükümetlerin en gizli iletişimlerine vakıf olduklarından ötürü katliamlardan da birinci elden haberdar oldular, ama sustular.

Haberde ABD ve Batı Alman istihbarat servislerinin on binlerce kişinin katledilmesini bilmelerine rağmen seslerini çıkarmadıklarının altı çizildi.

ZDF'nin görüş aldığı Helmut Kohl'un başbakanlığı döneminin Alman gizli servisleri koordinatörü Bernd Schmidbauer, "Rubicon kesinlikle dünyanın bir nebze daha güvenli olmasını sağladı" savunmasını yaptı.

ZDF'nin bu yorumla ilgili görüşünü aldığı İngiliz Warwick Üniversitesi'nin Uluslararası Güvenlik dalı profesörü Richard J. Aldrich, "Orası çok tartışılır, ama muhtemelen tarihin en önemli istihbarat operasyonuydu, gelmiş geçmiş en cüretkar ve skandal operasyonlardan biri " dedi.