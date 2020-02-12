ABD Adalet Bakanlığı, 5 kişiyi İran'a yönelik petrol yaptırımlarını delmeye çalışmakla suçladı

4'ü Teksaslı ve 1'i New Yorklu olan 5 ABD vatandaşı, Adalet Bakanlığı tarafından İran'a yönelik petrol yaptırımlarını delmeye çalışmakla suçlandı.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu şahısların İran'dan aldığı petrolü Çin'de bulunan bir rafineriye satmayı planladığı öne sürüldü.

Açıklamada sanıkların Temmuz 2019'dan Şubat 2020'ye kadar Philadelphia ve diğer bölgelerde İran'dan petrol almak için şemalar oluşturduğu ve böylece Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı ihlal ettiği iddia edildi.

Bakanlık, suçlama yönelttiği sanıkların isimlerini Nicholas Hovan, Robert Thwaites, Nicholas James Fuchs ve Daniel Ray Lane olarak açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre şahıslar, İran'dan aldığı petrolü 'Bill Wang' olarak da bilinen beşinci sanık Zhenyu Wang'ın temsil ettiği bir rafineriye satmayı planlıyordu.

Bakanlık ayrıca şahısların, Polonyalı bir şirketi paravan olarak kullanmaya çalıştığını itiraf ettiğini ve ayda ikişer sevkiyat yapmayı planladıklarını iddia etti.