ABD: Türkiye’nin Libya’da yaptıklarını desteklemiyoruz

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde düzenlenen ‘ABD’nin Libya Politikası’ başlıklı oturumda katılan Schenker, “Türkiye’ye güçlerini Libya’ya yerleştirme çağrısında bulunmadık ve orada yaptıklarını desteklemiyoruz. Ama Türkiye’nin müdahalesi, Hafter güçlerinin ilerlemesini durdurmaya yaradı ve görüşmeler için daha uygun koşullar yaratan dengeyi oluşturdu” ifadelerini kullandı.

ABD’nin, Fayiz es-Serrac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) destek verdiğini defalarca dile getiren Schenker, “Hafter’in askeri operasyonunu reddediyoruz ve onu krizin çözümüne katılmaya çağırıyoruz” dedi.

ABD’li diplomat, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Türkiye’den, çatışmalara son verilmesi ve Birleşmiş Milletler’in çözüm sürecine katılmaları amacıyla Hafter ve UMH’ya baskı yapmasını istediklerini de sözlerine ekledi.