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01:42 13 Şubat 2020
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    ABD - Charlottesville - Nazi

    ABD'de ırkçı propaganda dağılımı 2019'da tarihin en yüksek seviyesine ulaştı

    © AP Photo / Steve Helber
    ABD
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    ABD'de Karalama Karşıtı Topluluk isimli bir sivil toplum örgütünün hazırladığı rapora göre ülkede ırkçı propaganda dağılımı, 2019 yılında zirveyi gördü.

    ABD'de Karalama Karşıtı Topluluk (ADL) tarafından hazırlanan raporda, 2019 yılında ülkedeki beyaz üstünlükçü propaganda dağılımı son bir yıl içinde neredeyse çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

    Raporda, ırkçı faaliyetlerin ABD'deki üniversite kampüslerinde ve dışında da etkili olduğu kaydedildi.

    ADL'nin raporunda, "2018'de 1.214'e kıyasla, 2019'da ülke çapında toplam 2.713 - günlük ortalama 7'den fazla - (ırkçı) yayın dağılımı bildirildi" ifadeleri kullanıldı.

    Buna ek olarak, geçen yıl Hawaii dışındaki her ABD eyaletinde en az bir ırkçı propaganda vakası saptandığı belirtildi.

    En yüksek sayıda ırkçı propaganda faaliyeti Kaliforniya, Teksas, New York, Massachusetts, New Jersey, Ohio, Virginia, Kentucky, Washington ve Florida eyaletlerinde kaydedildi.

    Ku Klux Klan
    © AP Photo / Rogelio Solis
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    Raporda, 2018 yılında kampüslerde tespit edilen 320 vakayla karşılaştırıldığında, geçen yıl üniversite kampüslerinde bu türden 630 faaliyet görüldüğü bilgisi verildi.

    Rapora göre, kampüslerde görülen vakalar, ülke çapındaki faaliyetlerin dörtte birini oluşturuyor.

    ADL CEO'su Jonathan A. Greenblatt, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Beyaz üstünlükçüler, propaganda dağılımını - el ilanı, broşür ve çıkartma dahil olmak üzere - nefret ve hoşgörüsüzlük mesajlarını tanıtmanın kullanışlı ve pratik anlamda gizlenmelerine olanak veren bir yol olarak görüyorlar" dedi.

    Greenblatt, "Aşırılıkçıların ve nefret gruplarının mevcut siyasi iklim tarafından teşvik edildiğini bilsek de, el ilanı ve propaganda yayınlarındaki bu artış, bağnazların gizliliklerinden ödün vermeden mesajlarını nasıl yaydıklarını güçlü bir şekilde gösteriyor" ifadelerini kullandı.

    © AP Photo / Evan Vucci
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    ADL'e göre, kampüslerdeki propaganda vakalarında en büyük artış 2019 yılının sonbahar aylarında yaşandı ve bu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 159'luk bir artışa işaret ediyor.

    Topluluğun Aşırılıkçılık Merkezi Başkan Yardımcısı Oren Segal'a göreyse beyaz üstünlükçüler; Yahudiler, siyahlar, Müslümanlar, beyaz olmayan göçmenler ve LGBT bireyler dahil azınlık gruplarını hedef alırken faaliyetlerini normalleştirmek ve daha fazla insan kazanmak için ırkçı dili 'vatanseverlik' kılıfıyla sunuyor.

    Bunun yanı sıra raporda, propaganda dağılımındaki artışa rağmen, beyaz üstünlükçü vakalrın 2018 ve 2019 yılları arasında ülke genelinde 95'ten 76'ya düşerek yüzde 20 oranında azaldığı ifade ediliyor. Rapora göre ayrıca ırkçı grupların meşaleli gösterileri de 2018 ve 2019 arasında 43'ten 26'ya düştü.

    Etiketler:
    Propaganda, ırkçı, Beyaz üstünlükçülük, Rapor, ABD
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