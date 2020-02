En kritik toplantılarda bile Trump'ın aklında bu konu varmış: Porsuklar

Daily Beast muhabirleri Lachlan Markay ve Asawin Suebsaeng tarafından kaleme alınan ‘Sinking in the Swamp: How Trump’s Minions and Misfits Poisoned Washington’ (Bataklıkta Batan: Trump’ın Dalkavukları ve Uyumsuzlukları Washington’ı Nasıl Zehirledi) adlı kitap, Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki ilk günlerinde ‘endişe verecek’ kadar sık gündeme getirdiği başlığın ‘porsuklar’ olduğunu öne sürdü.

Kitaba göre Trump’ın bu tüylü ve tombul hayvanlara ilgisi öyle bir boyuttaydı ki, siyasetle ilgili önemli toplantıları bile bir anda kesip porsuklarla alakalı sorular soruyor ve onların fotoğraflarını görmeyi talep ediyordu.

'İnsanlara zarar verirler mi?'

Trump’ın porsuklarla olan ilişkisini iki sayfadan uzun bir yer ayıran gazeteciler, Trump’ın eski Özel Kalem Müdürü Reince Priebus’u bu hayvanlarla ilgili sorguya çektiğini aktardı.

Bu sorgulamalar, Priebus’un Trump’ı sağlık sistemi, dış politika ya da Cumhuriyetçilerin yasama gündemi gibi konularda bilgilendirmeye çalıştığı zamanlarda geldi.

Trump’ın Priebus’a “İnsanlara zarar verirler mi? Yoksa arkadaş canlısı yaratıklar mıdır?” gibi sorular yönelttiği belirtildi.

© AFP 2019 / MARIUS BECKER Daily Beast muhabirlerinin imzasını taşıyan kitaba göre Donald Trump, porsukların 'arkadaş canlısı yaratıklar' olup olmadığını bir hayli merak ediyordu.

'Yardımcısı konuyu değiştirmek için didiniyordu'

Ayrıca Donald Trump yardımcısından porsukların fotoğraflarını göstermesini ve nasıl hayvanlar olduğuna dair detaylar vermesini talep ediyordu. Gazetecilerin aktardığına göre Trump, ‘porsukların bir karakteri var mıydı yoksa sıkıcı hayvanlar mıydı’ bilmek istiyordu.

Kitapta, “Besbelli büyülenmiş görünen Başkan, o ara bazı cevapları almak için didinen, nazikçe konuyu değiştirerek Afganistan’a birlik gönderilip gönderilmeyeceği ya da sağlık sigortası için milyonlarca Amerikalının soyulup soyulmayacağı gibi meselelere getirmeye çalışan Priebus’a boş boş bakıyordu” ifadeleri kullanıldı.

ABD'de Wisconsin, madencilik geçmişi nedeniyle 'Porsuk Eyaleti' (Badger State) adıyla anılıyor. Bu ad, işçilerin açtıkları kurşun madeni ocaklarının porsuk yuvalarına benzetilmesi nedeniyle miras kaldı. Okullardan spor kulüplerine kadar pek çok kurum maskot olarak porsukları seçiyor.