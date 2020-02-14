Amerikan medyası duyurdu: ABD ile Taliban arasında 7 günlük ateşkes

Amerikan medyası, ABD ile Taliban arasında 7 günlük bir ateşkes anlaşmasına varıldığını bildirdi.

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan bir ABD'li yetkili, ABD ile Taliban arasında yürütülen müzakereler sonucu '7 günlük bir ateşkes anlaşmasına' varıldığını bildirdi.

'Çok yakında' devreye gireceği belirtilen ateşkes anlaşmasının, daha geniş kapsamlı bir barış anlaşmasına, Afganlar arası müzakerelere ve ABD güçlerinin Afganistan'daki askeri birliklerini çekmesine imkan tanıyacağı bildirildi.

AP'ye konuşan ABD'li yetkili, ateşkesin 'oldukça spesifik' ve tüm ülkeyi kapsayan bir ateşkes olduğunu, resmi ateşkes ilanının önümüzdeki günlerde yapılmasının muhtemel olduğunu kaydetti.

Basına demeç verme yetkisi bulunmadığı için ismini belirtmek istemeyen ABD'li yetkili, Taliban'ın ateşkes kapsamında tüm intihar saldırılarını, yol kenarlarına yerleştirilen bombalarla düzenlenen saldırıları ve roket saldırılarını durdurma taahhüdü verdiğini ifade etti.

Söz konusu yetkiliye göre, ABD ateşkesi gözlemleyerek herhangi bir ihlal olup olmadığını saptayacak.

Taliban'ın ateşkese uyması durumunda, 'şiddetin azaltılması' anlaşmasını takiben, Afganistan'daki tüm tarafların katılımıyla Afganlar arası görüşmeleri başlatacak bir barış anlaşması imzalanacak.

Anlaşmaya ilişkin bilgi sahibi olan bir Taliban yetkilisi, ikinci anlaşmanın 29 Şubat'ta imzalanacağını ve Afganlar arası görüşmelerin de 10 Mart'ta başlatılacağını kaydetti. Yetkililer, Almanya ve Norveç'in Afganlar arası görüşmelere ev sahipliği yapmayı teklif ettiğini belirtse de henüz bu görüşmelerin nerede düzenleneceği netlik kazanmış değil.

Öte yandan Taliban yetkilisi, ikinci anlaşmanın önemli maddelerinden biri olacak olan ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesi konusunda da açıklamalarda bulundu. Taliban yetkilisine göre, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilme süreci 18 aylık bir periyoda yayılacak.

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