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22:04 14 Şubat 2020
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    Demokratlar arasındaki başkanlık yarışında Sanders önde

    © AFP 2019 / Timothy A. Clary
    ABD
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    ABD'de başkanlık ön seçim süreci devam ederken Demokrat aday adayları arasındaki yarışta sol eğilimli Vermont Senatörü Bernie Sanders anketlerde önde gözüküyor.

    ABD'de yayın yapan ve güvenilir kabul edilen siyasi analiz sitesi 'Real Clear Politics'in derlediği güncel anketlere göre kendisini 'sosyalist' olarak da tanımlayan senatör Sanders, ülke geneli anketlerinde eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ile arasındaki farkı biraz daha açtı.

    Anketlerin ortalamasına göre, Sanders yüzde 23.6 ile Demokrat seçmenlerin ilk tercihi olurken Biden yüzde 19.2 ile ikinci sıraya oturdu.

    Öte yandan milyarder medya patronu ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg anketlerde hızlı bir yükselişle Biden'ın ardından üçüncü sıraya yerleşti ve yüzde 14.2'lik desteğe ulaştı.

    Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren yüzde 12,4 ile dördüncü sırada yer alırken ilk iki ön seçimde önemli başarı gösteren eski belediye başkanı Pete Buttigieg ise yüzde 10,6 ile beşinci sırada yer buldu.

    Sanders ile Buttigieg'in performansı merak ediliyor

    Ülke geneli anketlerinin tümünde oy oranını artıran Sanders'ın yakaladığı ivmeyi ne kadar sürdüreceği ve Buttigieg'in başarısının sürdürülebilir olup olmadığı Amerikan kamuoyunda merakla takip ediliyor.

    Diğer yandan sıradaki iki ön seçimin yapılacağı Nevada ve Güney Carolina eyaletlerinde gerçekleştirilen anketlerde Biden, Sanders'ın önünde ilk sırada gözüküyor.

    Demokratlar açısından tablonun 3 Mart'ta netleşebileceği yorumu yapılıyor. "Süper Salı" olarak nitelendirilen bu günde California, Teksas, Minnesota, Colorado, Kuzey Carolina ve Virginia'nın aralarında bulunduğu 14 eyalette ön seçimler gerçekleştirilecek.

    ABD'de 3 Şubat'ta Iowa'da yapılan tartışmalı ön seçimlerde Buttigieg, Sanders'ı kıl payı geçerek kazanmış, 11 Şubat'taki New Hamsphire ön seçimlerini ise Sanders kazanmış, Buttigieg ikinci olmuştu.

    Ön seçim sürecinin ardından Demokrat Parti 13-16 Temmuz'da Milwaukee'de başkan adayını resmen açıklayacak.

    Cumhuriyetçilerde başkan adayı mevcut Başkan Donald Trump olduğundan birçok eyalette parti ön seçim düzenlemeyecek. Cumhuriyetçilerin 3 Kasım seçimleri için resmi başkan adayı 24-27 Ağustos'ta Charlotte'de açıklanacak.

    Seçimleri kazanan aday, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

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