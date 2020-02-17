WSJ: ABD yönetimi Çin’e uçak motorları sevkiyatına son vermeyi düşünüyor

WSJ’nin adının açıklanmadığı bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Beyaz Saray, ABD’li General Electric ve Fransız Safran şirketlerinin ürettikleri uçak motorlarının, muadillerinin üretilebileceği endişesiyle Çin’e sevkiyatlarına son verme konusunu ele önümüzdeki perşembe günü ele alacak.

ABD’li kurumların Amerikan ve Fransız şirketlerin ortak iştiraki olan CFM International’a Çin yapımı Comac C919 uçağında kullanılan LEAP 1C motorlarının ihracatına hak tanıyan lisansı iptal edebilecekleri savunulan haberde, idarenin bazı temsilcilerinin, Çin'in bu motorun muadillerini geliştireceğinden ve böylelikle ABD'nin ticari çıkarlarını tehlikeye atacağından endişe duydukları ifade edildi.

‘Uçak motoru üretim teknolojisinin kopyalanması o kadar basit değil’

Diğer yandan General Electric’ten devlet yetkililerinin planlarına itiraz geldiğini yazan gazete, şirket yönetiminin uçak motoru üretim teknolojisinin kopyalanmasının, ‘idarenin bazı üyelerinin düşündüğü kadar’ basit olmadığını, ayrıca Çin’in önceden bunu istemesi durumunda motoru inceleyip kendi motorunu üretmesi için birkaç yılı olduğunu ifade ettiğini yazdı.

Haberde, bürokratların önümüzdeki perşembe konuyu tartışmaya açmalarının beklendiği kaydedildi.

‘Bir uçak nasıl çalınır’

Daha önce Ulusal İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Merkezi Direktörü William Evanina, Çin'in özellikle Amerikan uçak ve elektrikli araçlarının teknolojilerini çalmaya kalkıştığını belirtmişti. Evannina, Çin'in yaptığı teknolojik hırsızlıkların ABD'ye yıllık 225 ile 600 milyar dolara mal olduğunu tahmin ettiklerini ifade etmişti.

Evannina’nın sunumunu yaparken ‘Bir uçak nasıl çalınır’ başlığı ile paylaştığı, Çin’in yeni ürettiği Comac C919 uçağının yer aldığı slaytlarda uçağın parçalarının ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerden alındığına dair notlar da yer almıştı