'Trump, daha öncelikli hedefler yerine bin Ladin'in oğlu için suikast emri verdi, sırf soyadı yüzünden'

NBC News, Trump'ın ABD Başkanlığı için liyakatını tartışmaya açan haberlere bir yenisini ekledi. Buna göre Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA'in listesini sunduğu öldürülecek en önemli terörist liderler için "Hiçbirinin adını duymadım" diyen Trump, en alttan ama soyadı dünya çapında meşhur birini hedef olarak seçti.

İstihbarat yetkililerinin CIA'in bulup öldürmek için en çok uğraştığı ve içlerinde Kaide lideri Ayman el Zevahiri'nin de olduğu terörist liderlerin isimlerini düzenli olarak Donald Trump'a sunduğu, ABD Başkanı'nın nihayetinde IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi ve Yemen Kaidesi lideri Kasım el Rimi suikastlarına onay verdiği, ama asıl ilgisini çekenin listenin sonundaki daha daha genç ve etkisiz bir isim olduğu, çünkü bir tek onun soyadını bildiği iddia edildi.

NBC News'a konuşan eski bir ABD'li yetkili, Trump'ın öldürülecekler listesine şu yanıtı verdiğini aktardı:

"Ben bu insanların hiçbirini daha önce duymadım. Peki, ya Hamza bin Ladin, ona ne dersiniz?"

Bir Pentagon yetkilisi "Bildiği tek isim oydu" diye destekledi.

President Trump pushed the CIA to find and kill Osama bin Laden's son over higher priority targets, according to 2 people familiar with the briefings. https://t.co/KvSnOqkWJV — NBC News (@NBCNews) February 17, 2020

Eski ve görevdeki yetkililere göre, Trump'ın selefi Barack Obama'nın 2011'de öldürüldüğünü açıkladığı eski Kaide lideri Usma bin Ladin'in en küçük oğlu Hamza, herhangi bir saldırı planlamadığının bilinmesine rağmen, hava saldırısının hedefi oldu. İlkin akıbetinden emin olunamadı, ama Temmuz 2019'da NBC News, New York Times ve diğerleri ABD'li yetkililerin Hamza'nın öldürüldüğüne dair kanaatini duyurdu.

"Oğul bin Ladin suikastına uzanan sürecin yakından incelenmesi, Trump'ın ABD Başkanı'nın 11 Eylül 2001 saldırıları sonrası dönemdeki en ağır sorumluluklarından biri olan Amerika'nın hangi düşmanının öldürüleceğine karar vermek işine nasıl yaklaştığına ışık tutuyor" değerlendirmesinde bulunan NBC News, şu vurguyu yaptı:

"İstihbaratın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanına yönelik suikasta İran'ın Amerikalıları öldürerek misillemede bulunacağı ikazına rağmen, Trump'ın General Kasım Süleymani'yi hedef alması, bu kararların büyük kumar oynanan doğasına örnek oluşturuyor."

Trump Pushed CIA to Find, Kill Osama Bin Laden’s Son Over Higher Priority Targets https://t.co/B7bZDGaZSs pic.twitter.com/1mzbU68orH — NBC Chicago (@nbcchicago) February 16, 2020

'Silah ve teknolojideki son gelişmelerin Trump'a seleflerinin hiç sahip olmadığı öldürücü seçenekler sunduğu, ama eylemde bulunmak için daha fazla özgürlüğün karar vermeyi daha zorlaştırdığı' dile getirilen haberde, şöyle denildi:

"Ama eski ve görevdeki yetkililere göre ayrıntılı istihbarat değerlendirmelerini okumayan ve sindirmeyen Trump, içgüdülerine göre hareket ettiğini söylüyor. Örneğin Kasım 2018'de ekonomiyle ilgili bir soruyu şöyle yanıtlamıştı: "İçimde bir ses var ve bazen başka birinin beyninin hayatta bana anlatabileceğinden çok daha fazlasını söylüyor."

Trump yönetiminden bazı yetkililerin ekimde öldürüldüğü açıklanan Bağdadi, şubatta öldürüldüğü açıklanan Rimi'nin her istihbarat servisinin öncelikli listesinin başında yer alacağını söylediğini aktaran NBC News, diğer yandan 2018'de üst düzey teröristleri hedef alan bir birimin başında olan eski CIA yetkilisi Douglas London'ın şu görüşünü aktardı:

"Trump'ın bin Ladin'in oğluna takıntılı olması, Başkan'ın ABD'nin güvenliği için daha iyi sonuç verecek seçeneklere öncelik vermek yerine şöhret isimlere suikastı tercih ettiğinin bir örneğidir."

CIA tarafından incelendiğini ve gizlilik sorunu olmadığına karar verildiğini söylediği bir makaleyi JustSecurity.com websitesinde yayımlayan London, CIA değerlendirmesine göre Hamza'nın çok genç, savaş tecrübesinden ve ciddi bir takipçi kitlesinden yoksun olduğuna dikkat çekti.

ABD'nin savaşta olduğu terör örgütü adına Amerikalılara saldırı çağrısı yapan ve Kaide'nin gelecekteki lideri olma potansiyeli bulunan Hamza'nın, London ve diğer istihbarat yetkililerinin aktardığına göre, CIA tarafından haleflik sırasında birinci ve önemli bir tehlike olarak görülmediği belirtildi.

London şöyle devam etti:

"Zevahiri'nin daha büyük tehlike teşkil ettiğine dair istihbarat değerlendirmelerine ve Hamza'nın hemen liderliği devralacağına dair işaret bulunmamasına rağmen, Başkan farklı düşündü. Düzenli olarak Hamza ile ilgili güncelleme talep etti ve bizim peşine düşme çabalarımızı tırmandırmamızda ısrar etti. Trump'ın istekleri olması gerektiği gibi istihbarat topluluğunun odaklarının ve kaynaklarının sıralamasını etkiledi. Siyaset, Trump'ın karar verme mekanizmasında bir etken olmuş olabilir. 2018 ara seçimlerine giderken Başkan'ın sonuç almak için en çok baskı yaptığı mesele üzerinde çalıştığımız gözümüzden kaçmadı. "

Eski bir üst düzey yetkili, Hamza bin Ladin'in suikast için seçilmesi sürecinde Pentagon, Dışişleri ve istihbarat servislerinin dahlinin olduğunu söylerken, London, Trump'ın teşvikiyle CIA'in kısıtlı peşe düşme kaynaklarını Hamza'ya seferber etmesine değin oğul bin Ladin'in üst düzey öncelik olmadığında ısrar etti.

Üç eski üst düzey yetkili de Obama yönetimi döneminde genelde Hamza bin Ladin'e odaklanmadıklarını, zira istihbarat değerlendirmelerinde adının yer almadığını söyledi.

Ancak Kasım 2017'de CIA, Usame bin Ladin suikastı sırasında ele geçirdiği bazı belgeleri yayımladı, içlerinde Hamza bin Ladin'in 11 Eylül saldırganlarının başındaki Muhammed Atta'nın kızıyla düğününün videosu da vardı.

O dönemde Trump başkan seçilmişti ve kendisinin en önemli haber kaynağı konumundaki Fox News kanalı Hamza'nın düğün videosuna geniş yer ayırmıştı.

Üst düzey bir Batılı yetkili, ABD hükümeti ve müttefiklerinin Hamza'nın Kaide markasını canlandırıp cilalayacağına dair dair endişesinin arttığını aktardı.

Ama pek çok uzman da oğul bin Ladin'in saldırılara katıldığı ya da esin verdiğine dair kanıt bulunmadığını belirtti.

ABD hükümetine danışmanlık yapan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin terörle mücadele uzmanı Seth Jones, haklı bir hedef olduğunu savunsa da "Hamza'nın saldırı esinleyen gerçek bir tehdit olduğu net değil. Ama sorguda Hamza'dan esinlediğini söyleyen bir terörist ifadesi hiç hatırlamıyorum" dedi.

Trump'ın 20 Ocak 2017'de başlayan başkanlığının ilk iki yılı içinde öldürüldüğüne inanılan Hamza'nın yeri hakkında istihbarat için Şubat 2019'da ABD Dışişleri 1 milyon dolar ödül koydu. Yani ödül açıklandığında Hamza zaten ölmüş olmalıydı. Zamanında babası hakkındaki ödül 25 milyon dolardı. Kaide'nin üst düzey isimlerinden Saif el Adil bile listede 10 milyon dolarla yer almaktaydı. Hamza ölse de Kaide lideri Zevahiri ve kurmayları hayatta olarak biliniyor.