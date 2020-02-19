ABD'de anketlerde yükselen Bloomberg ilk kez Demokrat başkan aday adayları tartışmasına katılacak

Bloomberg, Demokratların, canlı yayın tartışmalarına katılım için öngördüğü "dört ankette çift haneli destek oranına" son ankette aldığı yüzde 19'luk destekle ulaşması dolayısıyla yarın Nevada'da düzenlenecek tartışma programına katılacak.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Bloomberg'in kampanya müdürü Kevin Sheekey, tartışma programlarının ülkenin karşılaştığı zorlukları tartışmak ve çözüm aramak adına bir fırsat olduğunu belirtti.

Sheekey, "Mike sahnede diğer Demokrat adaylara katılmayı ve Donald Trump'ı yenip ülkeyi birleştirmek için neden en iyi aday olduğunu açıklamayı dört gözle bekliyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yarışa en son katılmasına rağmen seçim kampanyası için 60 milyar dolarlık servetinden yaptığı harcamalarıyla ABD kamuoyunda dikkati çeken 78 yaşındaki Bloomberg'e, tartışma sırasında belediye başkanlığı döneminde uyguladığı bazı tartışmalı uygulamaların sorulması da bekleniyor.

2002 ile 2013 yılları arasında üç dönem belediye başkanlığı yapan Bloomberg, sokakta şüpheli görülen kişilere yönelik polise verdiği "durdur ve ara" yetkisinin azınlıklara karşı kullanılması nedeniyle eleştiriliyor.