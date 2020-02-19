ABD'li yetkili: Rosneft Trading'e uygulanan yaptırımlar Rusya'ya bir uyarıdır

ABD'li üst düzey bir yetkili, ülkesinin Rosneft Trading'e karşı uyguladığı yaptırımların Rusya'ya bir uyarı olduğunu söyledi.

ABD'li yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Özellikle, bu eylemlerle onları (Rusya’yı) bilgilendiriyoruz. Bugünkü eylemimiz, düşmanca eylem ve saldırganlığa karşı koymak için yaptırımlar da dahil olmak üzere gerekli önlemleri alacağımızı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus petrol şirketi Rosneft'in yan kuruluşu Rosneft Trading ve Yönetim Kurulu Başkanı Didier Kasimiro'nun Venezüella politikası kapsamında yaptırım listesine dahil edildiği belirtildi.

Kasimiro, ayrıca Rosneft’te yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra, rafineri, petrokimya, ticaret ve lojistikten sorumlu başkan yardımcılığı görevini de yürütüyor.

ABD, özellikle Avrupalı müttefiklerine Rosneft Trading’le tüm ilişkileri koparmak için 90 gün süre tanıdı.

ABD daha önce Rosneft ve yan kuruluşu Rosneft Trading'i Venezüella petrolünü dış pazarlara tedarik etmekle suçlamıştı.