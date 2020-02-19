ABD Rusya Savunma Bakanlığı bütçesinin iki katına yeni füze geliştirmek istiyor

Amerikan askeri savunma şirketi Northrop Grumman’ın, 1970’li yıllardan bu yana ABD ordusu tarafından kullanılan Minuteman III’ün yerini alacak yeni kıtalararası balistik füze programıyla ilgili bilimsel araştırma çalışmaları için yaklaşık 13 milyar dolar alacağı belirtildi.

Bloomberg, ABD Hava Kuvvetleri’nin bütçe belgelerini yayınladı. Belgelere göre, 13 milyar dolar 2025 yılına kadar dilimler halinde sunulacak, ardından geliştirme çalışmalarının tamamlanması için 7.3 milyar dolar daha verilecek.

ABD’nin, toplamda yeni füzelere 61 milyar dolar harcama niyetinde. Böylelikle programın toplam maliyeti en az 81.8 milyar doları, yani Rusya Savunma Bakanlığı’nın 2020 bütçesinin 2.5 katını bulacak.

ABD Hava Kuvvetleri, yeni füze anlaşmasını Temmuz-Eylül aylarında imzalamayı planlıyor. İlk yeni kıtalararası balistik füzenin 2029’da ordu envanterine teslim edilmesi bekleniyor.

Northrop Grumman’ın, program için tek aday ve şimdiden ABD Savunma Bakanlığı’nın 2021 bütçe tasarısında müteahhit şirket olarak gösterildiği ifade edildi. Boeing de ihaleye katılmayı planlıyordu ama geçen Aralık ayında, ihale taleplerinin Northrop Grumman lehine “güçlü bir şekilde çarptırıldığını” açıklayarak ihaleden çekilmişti.

ABD Hava Kuvvetleri, yeni ihale planlamadıklarını bildirmişti.