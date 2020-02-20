Irkçılığı anlatmak için kaçırdı, 9 saat boyunca dizi izletti

ABD’de Robert Noye isimli adam, ırkçılığın nasıl bir şey olduğunu anlatmak için bir kadını alıkoyarak 9 saat boyunca kölelik temasının işlendiği 1977 yapımlı Roots mini dizisini izletti.

NTV'nin haberine göre ABD’nin Iowa eyaletinde, 52 yaşındaki Robert Noye, Pazartesi günü taciz ve sahte hapisle suçlandı. Şikayete göre Noye, bir kadını zorla alıkoydu ve onu “ırkçılığın ne olduğunu daha iyi anlatabilmek için” dizi izlemeye zorladı.

İddiaya göre Noye, ırkçılığın nasıl bir şey olduğunu anlatabilmek için bir kadını alıkoydu ve onu zorla 1977 yapımı köleliği anlatan “Roots” isimli bir diziyi izletti.

Gazette’ya göre kadın evden ayrılmak istediği zaman, Noye “ya benimle kalır diziyi izlemeye devam edersin ya da seni öldürüp vücudunun parçalarını Chicago yolunun diğer tarafına kadar dağıtırım” diye tehdit ettiği öne sürüldü.

“Roots” 1976 yılında Alex Haley’s ‘in yazdığı romandan uyarlanan olan bir dizi. 1977’de dizisi çekilen roman, Afro-Amerikan bir ailenin 1750’lerde Güney Afrika’da başlayan hayatlarını anlatıyor.