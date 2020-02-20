Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne ABD'nin Berlin Büyükelçisi'ni vekaleten atadı

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çok değerli Berlin Büyükelçimiz Richard Grenell'in, DNI Direktörlüğünü vekaleten yürüteceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Grenell'in, yurt dışında ABD'yi 'çok iyi' bir şekilde temsil ettiğini kaydeden Trump, Grenell ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğinin altını çizdi.

....for the wonderful job he has done, and we look forward to working with him closely, perhaps in another capacity within the Administration! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2020

Trump, DNI'da söz konusu görevi yürüten ve ABD yasaları gereği 12 Mart'tan önce görevinden ayrılması gereken, Joseph Maguire'e de teşekkür etti.