ABD istihbaratı'ndan Temsilciler Meclisi'ne uyarı: Rusya, Trump'ın tekrar seçilmesi için müdahalede bulunuyor

ABD istihbarat yetkilileri, yasama organı Senato'nun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin üyelerini Rusya'nın 'Donald Trump'ın tekrar seçilmesi için' 2020 seçim sürecine müdahale ettiği konusunda uyardı.

New York Times'ın konuya yakın beş kaynağa dayandırdığı habere göre bu bilgilendirme ABD Başkanı Trump'ı kızdırdı. Trump, Demokratların bu istihbaratı kampanya sürecinde kendisine karşı kullanacağını söyledi.

Habere göre Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin bilgilendirildiği brifing 13 Şubat'ta gerçekleşti ve geçici Ulusal Güvenlik Direktörü Joseph Maguire bu toplantının gerçekleşmesine izin verdiği için ertesi gün görevden alındı.

Rusya'nın 2016'daki seçimlere de Trump'ın seçilmesi için müdahale ettiği iddia edilmişti. Eski Özel Yetkili Savcı Robert Mueller ve ekibi tarafından hazırlanan rapor, Rusya'nın seçimlere müdahalede bulunduğuna dair bulgular olduğunu ifade etmişti.