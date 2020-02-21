Pentagon: Türkiye, Suriye yakınına Patriot konuşlandırılmasını talep etti ancak henüz karar alınmadı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Suriye sınırına yakın bir noktaya Patriot sistemleri konuşlandırılmasına ilişkin talebinden haberdar olduklarını ancak bununla ilgili henüz bir karar alınmadığını açıkladı.

Sputnik'e konuşan bir Pentagon yetkilisi, "Türkiye'nin Suriye sınırı yakınına Patriot sistemleri konuşlandırılmasına ilişkin talebinden haberdarız ancak buna dair henüz bir karar alınmadı. İdlib'deki endişe verici durum hakkında Türk hükümetiyle görüşmelere devam edeceğiz" dedi.

İdlib'de dün Türkiye destekli gruplar ile Suriye ordusu arasında sıcak temas yaşanırken ABD basınında Türkiye'ye Patriot sistemleri sevk edilebileceğine dair haberler yayınlanmıştı. Sonrasında Savunma Bakanı Hulusi Akar, Washington'un İdlib konusunda Türkiye'ye Patriot batarya desteği verebileceğini belirtmişti.

CNN Türk'e konuşan Hulusi Akar, "ABD'nin ne gibi bir desteği olabilir?" sorusu karşısında "Ülkemize karşı hem hava, füze tehdidi var, hem de yaşanmış bazı olaylar var. Daha önce yapıldığı şekliyle hava savunma bataryaları gönderdiler yine füze tehditlerine karşı Patriot batarya desteği olabilir. Ayrıca bu konuda NATO Genel Sekreterinin de çeşitli açıklamaları var. Stoltenberg de bu konuyu yakinen takip etmekte, onların da bir takım teşvikleri, planları, uygulamaları önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilir" yanıtını vermişti.