Kayıt
22:23 21 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    ABD bayrağı

    ABD Dışişleri'nden İdlib açıklaması: Türkiye'nin yanındayız

    © AFP 2019 / GABRIELLE LURIE
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 24
    Abone ol
    Sputnik
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202002211041452711-abd-disisleri-idlibde-olen-turk-askerleri-icin-bassagligi-diledi-turkiyenin-yanindayiz/

    ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İdlib'de ölen Türk askerleri için başsağlığı dilenerek, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" açıklaması yapıldı.

    ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, AA muhabirinin İdlib'de yaşanan son gelişmeler ve Türk askerlerinin hayatlarını kaybetmesine ilişkin sorusuna yazılı cevap verdi.

    Türkiye ABD
    © AP Photo /
    ‘ABD, Türkiye ile ilişkilere ikiyüzlü yaklaşıyor’

    Açıklamada, "Türkiye hükümetine, askerlerinin ölümünden dolayı başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz" ifadesi kullanıldı.

    Türk askerlerinin bölgede koordinasyon ve gerginliğin azaltılması için İdlib'de bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Bu tür eylemlere karşı NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Başkan Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile cumartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde İdlib'e yönelik endişelerini dile getirmiştir. Ayrıca, Trump bu görüşmede Rusya'ya Esad rejiminin zulümlerine desteği sonlandırması ve Suriye'deki iç savaşa siyasi bir çözüm bulunması için yaptığı çağrıyı yinelemiştir".

    Başsağlığı dileyen ABD, Türkiye'nin savaştığı YPG'ye silah vermeye devam ediyor: '2020 başından beri 300'den fazla tır'

    Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, ABD koalisyonunun Suriye’de kontrolü altında bulunduğu bölgeyi yoğun bir biçimde silahlandırdığını belirterek, “Bu silah Türk askerlere ve sivillere karşı kullanılıyor” demişti.

    El Nusra Cephesi
    © REUTERS /
    IŞİD karşıtı koalisyon sözcüsü: İdlib terörist gruplar için bir mıknatıs işlevi görüyor

    Juravlyov, “ABD ordusu komutanlığı, Fırat’ın doğusunu yoğun bir biçimde silah ve mühimmatla dolduruyor. Sadece 2020 başından bu yana Irak’tan Suriye’ye 13 askeri konvoy geldi. Bu konvoyların içinde 80’den fazla zırhlı araç, çeşitli silah, mühimmat ve maddi araçlar taşıyan 300’den fazla TIR yer aldı” açıklamasını yapmıştı.

    ABD'nin 2020 bütçesinde YPG'ye yer ayrılmıştı

    ABD yönetimi, 2020 bütçesinde ağırlıklı olarak YPG olmak üzere Suriye'de desteklediği gruplar için 300 milyon dolar ayırmış, bunun 200 milyon doları ile silah ve ekipman alınmıştı. 

    Pentagon'un yeni açıkladığı 2021 bütçesinde ise Suriye'de desteklediği gruplara 200 milyon dolarlık silah ve ekipman verilmesi öngörülüyor. 

    Türkiye, YPG'yi PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.

    Etiketler:
    Suriye Ordusu, Rusya, TSK, Türkiye, İdlib, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kesin netlik kazanmamakla birlikte her şeyin failin ırkçılık saikiyle hareket ettiğine işaret ettiğini dile getiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Başsavcılığın üstlendiği soruşturmayla ilgili Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planının aydınlatılması için her türlü çaba sarf edilecek sözünü verdi.
    Almanya'da silahlı saldırının yaşandığı Hanau kentinden görüntüler
    Karikatür
    ABD istihbaratı: Rusya, Trump'ın tekrar seçilmesi için müdahalede bulunuyor
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet