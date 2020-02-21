ABD Dışişleri'nden İdlib açıklaması: Türkiye'nin yanındayız

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, AA muhabirinin İdlib'de yaşanan son gelişmeler ve Türk askerlerinin hayatlarını kaybetmesine ilişkin sorusuna yazılı cevap verdi.

Açıklamada, "Türkiye hükümetine, askerlerinin ölümünden dolayı başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz" ifadesi kullanıldı.

Türk askerlerinin bölgede koordinasyon ve gerginliğin azaltılması için İdlib'de bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu tür eylemlere karşı NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Başkan Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile cumartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde İdlib'e yönelik endişelerini dile getirmiştir. Ayrıca, Trump bu görüşmede Rusya'ya Esad rejiminin zulümlerine desteği sonlandırması ve Suriye'deki iç savaşa siyasi bir çözüm bulunması için yaptığı çağrıyı yinelemiştir".

Başsağlığı dileyen ABD, Türkiye'nin savaştığı YPG'ye silah vermeye devam ediyor: '2020 başından beri 300'den fazla tır'

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, ABD koalisyonunun Suriye’de kontrolü altında bulunduğu bölgeyi yoğun bir biçimde silahlandırdığını belirterek, “Bu silah Türk askerlere ve sivillere karşı kullanılıyor” demişti.

Juravlyov, “ABD ordusu komutanlığı, Fırat’ın doğusunu yoğun bir biçimde silah ve mühimmatla dolduruyor. Sadece 2020 başından bu yana Irak’tan Suriye’ye 13 askeri konvoy geldi. Bu konvoyların içinde 80’den fazla zırhlı araç, çeşitli silah, mühimmat ve maddi araçlar taşıyan 300’den fazla TIR yer aldı” açıklamasını yapmıştı.

ABD'nin 2020 bütçesinde YPG'ye yer ayrılmıştı

ABD yönetimi, 2020 bütçesinde ağırlıklı olarak YPG olmak üzere Suriye'de desteklediği gruplar için 300 milyon dolar ayırmış, bunun 200 milyon doları ile silah ve ekipman alınmıştı.

Pentagon'un yeni açıkladığı 2021 bütçesinde ise Suriye'de desteklediği gruplara 200 milyon dolarlık silah ve ekipman verilmesi öngörülüyor.

Türkiye, YPG'yi PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.