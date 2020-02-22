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15:12 22 Şubat 2020
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    2020 ABD başkanlık seçiminin Demokrat Partili aday adayı Senatör Bernie Sanders, Kaliforniya'da miting turunda

    ABD seçimlerinde 'Rus müdahalesi' klişesiyle bu kez sosyalist Sanders'ın kampanyasına gölge düşürme çabası

    © REUTERS / Mike Blake
    ABD
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    'Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği' senaryosu 2020'de devreye sokuldu. Bu kez hedefte Trump'ın yanısıra Demokrat Parti içindeki başkanlık adayı yarışının favorisi konumundaki sosyalist Bernie Sanders var. 

    ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan şekilde 2016 başkanlık seçimine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarına ilişkin Özel Savcı Robert Mueller'in soruşturması hiçbir sonuç elde edemeden kapatılmışken, 2020 başkanlık seçiminde de aynı senaryo devreye sokuldu. Bu kez hedefte Trump'ın yanısıra Demokrat Parti içindeki başkanlık adayı yarışının favorisi konumundaki sosyalist Bernie Sanders var. 

    Dünyanın en zengin kişisi Jeff Bezos'un malvarlıkları arasına girmiş bulunan The Washington Post gazetesi, 'konuyu bilen kaynaklara' dayanarak, "Sanders Rusya'nın kampanyasına yardımcı olmaya çalıştığına dair ABD'li yetkililer tarafından bilgilendirildi" diye haber yaptı.

    "Rusya'nın Senatör Sanders'a yardımının ne şekilde olduğu bilinmiyor" diyen habere göre, Trump ve Kongre üyeleri de 'Rusya'nın Demokrat Parti aday yarışına müdahalesiyle' ilgili bilgilendirildi.

    Ancak bu ve diğer medya organlarının haberlerinde iddiayı kanıtlamaya yönelik delillere hiç yer verilmedi.  

    Sanders, haberler doğruysa böyle eylemleri hoş karşılamadığına dair açıklama yapmak zorunda kaldı. 

    78 yaşındaki sosyalist aday, Washington Post'a yaptığı açıklamada, "Açıkçası Rusya Devlet Başkanı Putin'in kimin başkan olmasını istediği, umurumda değil. Benim Putin'e mesajım şu: Amerikan seçimlerinden uzak dur ve ben başkan olarak uzak kalmanı sağlama alacağım" dedi.

    Ardından Kaliforniya'da bir mitingde konuşan Sanders, kampanyasına yardıma yönelik Rus çabaları hakkında geçen ay yetkililerin kendisiyle konuştuğunu söyledi. 

    Ancak Rusya'nın nasıl müdahale etmeye niyetlendiğinin net olmadığını dile getiren Sanders, Putin'i 'otokratik bir haydut' olarak gördüğünden ve kınadığından, Rus hükümetinin 'internet propagandasını ABD'nin içine bölünme tohumları atmak için kullandığından' söz ederek şöyle devam etti:

    "Şunu açıkça ortaya koyalım, Ruslar Amerikan demokrasisine bizi bölerek zarar vermeye çalışıyor ve ben görevdeki başkandan farklı olarak onların ve seçimlerimize müdahale etmek isteyen diğer yabancı güçlerin çabalarına sağlam şekilde karşı duruyorum."

    Sanders, Demokrat aday adaylarının çarşamba günü NBC’de yayımlanan münazarasında da 'Bernie'nin kankaları' diye nitelenen sosyal medyadaki ateşli taraftarlarının zorbaca tavırlarıyla ilgili soru üzerine cinsiyetçi, savaşçı söylemlerinin kaynağının Rusya olabileceğini iddia etmişti.

    Demokrat Senatör "Çok paranoyak olmamakla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Hepimiz 2016'yı hatırlıyoruz, Rusların ve diğerlerinin seçimlerimize müdahale ve bizi bölme çabasını. Bunun gerçekleştiğini söylemiyorum, ama karşısında şoke de olmazdım" demişti.

    Buna derhal yanıt veren Twitter ise Sanders'ın iddialarını destekleyen hiçbir kanıt olmadığı açıklamasını yaptı. Sosyal medya platformu, yabancı müdahale kampanyası için kullanıldığı suçlamasını kesin dille reddederek Twitter'ı çok sıkı denetlediklerini ve devlet destekli enformasyon kampanyasına dair makul kanıt olması halinde kamuoyuna açıklamalarının standart uygulamaları olduğunu belirtti. 

    Facebook'tan da Rusların Sanders kampanyasının destekçileriyle bağlantısı olduğuna dair ellerinde hiçbir kanıt olmadığı açıklaması geldi. 

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