Kirk Douglas, servetinin büyük bölümünü bağışlamış

Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren ünlü aktör Kirk Douglas’ın vasiyeti ortaya çıktı.

Yaklaşık 61 milyon dolarlık servete sahip olduğu belirtilen ünlü oyuncunun, bunun büyük miktarını çocuklarına bırakmak yerine bağışlamayı tercih etmesi dikkat çekti.

Buna göre Kirk Douglas, St Lawrence Üniversitesi, Westwood’daki Sinai Tapınağı, California Culver’deki Kirk Douglas Tiyatrosu ve Los Angeles Çocuk Hastanesi’ne kaynak aktaran Douglas Vakfı’na 50 milyon dolar bıraktı.

Kalan 11 milyon dolarlık kısmın da 65 yıllık eşi Anne Douglas (100) ve ortak çocukları Joel Douglas ile Kirk Douglas'ın ilk evliliğinden olan oğulları Peter ve Michael Douglas arasında bölüneceği düşünülüyor.

Michael Douglas’ın da hâlihazırda 300 milyon dolarlık servetin sahibi olduğu belirtiliyor.

Kirk Douglas, 5 Şubat’ta 103 yaşındayken hayatını kaybetmişti.