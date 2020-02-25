'Rusya'nın Trump'a seçim desteği verdiğine ilişkin delil yok'

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden kaynaklar, CNN televizyonuna açıklamada bulunarak, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerinde mevcut Başkan Donald Trump'ın yeniden seçilmesine destek olduğuna ilişkin herhangi bir delilin olmadığını söyledi.

Kaynaklardan biri, "İstihbarat verilerinde buna ilişkin bir söz yok. Elde edilen istihbarat için en makul açıklama, bir tercihleri olduğu değildir. Daha ziyade onlar, başkanın, çalışabilecekleri bir kişi olduğunu, müzakereci olduğunu anlıyor" ifadelerini kullandı.

Bir diğer kaynak, halihazırda Rusya'nın tek net hedefin, 'ABD'de nifak tohumlarını ekmek' olduğunu ileri sürdü.

Ulusal Güvenlik Konseyi personellerinden biri ise, 'Rusya'nın müdahalesi' ile ilgili yapılan açıklamaların 'yanıltıcı' olduğunu söyledi.