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19:23 25 Şubat 2020
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    Trump'tan koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama

    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'da karantina altına alınan gemiden ABD'ye getirilen Amerikalıların karantina altında olduğunu belirterek, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede "çok iyi iş çıkardığını" söyledi.

    İki günlük resmi ziyaret için Hindistan'da bulunan Trump, basın toplantısı düzenledi. Hindistan'a ziyaretinin "harika geçtiğini" söyleyen Trump, "Burası muazzam bir ülke ve pazar, insanlar da bizi seviyor." diye konuştu. Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin bir soru üzerine, "Bu konuda çok iyi iş çıkarıyoruz." dedi.

    Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan, 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinden çıkarılan 328 ABD vatandaşının, uçaklarla ülkeye getirildiğini anlatan Trump, "Amerikalıların ülkeye getiriliş kararının çok doğru olduğunu" söyleyerek, "Hiçbir sorun yok, hepsi karantinaya alındı. Ve biliyorsunuz ki (koronavirüsü kontrol etmek) bu amaçla ve aşı elde etme çalışmaları için 2,5 milyar dolarlık fonu onayladım" değerlendirmesinde bulundu.

    © AFP 2019 / STR
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    Trump, Kovid-19 için aşı çalışmalarında neticeye çok yakın olunduğunu söyledi ancak detay vermedi. 

    Koronavirüs ile mücadele konusunda Çin ile de temasta olduklarını dile getiren Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, kendisine "bu sorunun çözümü için çok çalıştıklarını söylediğini" aktardı.

    "Pakistan ve Hindistan Cammu Keşmir üzerine uzun zamandır çalışıyor"

    Pakistan ve Hindistan arasında Cammu Keşmir konusunun uzun süredir bir sorun olduğuna işaret eden Trump, "Her hikayenin iki versiyonu vardır. Ancak onlar bu konu üzerinde çok çalışıyor." dedi.

    Trump, ABD'nin Cammu Keşmir konusunda ara bulucu rol üstlenip üstlenmeyeceğine ilişkin ise "Buna dair bir şey söylemedim. Keşmir'in, Hindistan ve Pakistan arasında büyük bir sorun olduğu açık. Onlar bu sorunun üzerinde uzun zamandır çalışıyor ve çalışmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

    Vatandaşlık Yasası'ndaki değişiklik (CAA)

    Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe (CAA) ilişkin bir soru üzerine ise Trump, "CAA konusunda konuşmak istemiyorum. Bu konuda doğru kararı almayı Hindistan'a bırakıyorum." şeklinde konuştu. 

    Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, kendisine bu konuda Müslümanlarla yakın çalıştığını söylediğini de aktardı.

    ABD'li film yapımcısı Weinstein'ın cinsel taciz ve tecavüzden suçlu bulunması

    ABD Başkanı Trump'a Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein'ın, çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel tacizde bulunduğu iddiaları üzerine yargılandığı davada suçlu bulunması da soruldu.

    Weinstein'ı çok az tanıdığını belirten Trump, "Kendisini hiçbir zaman sevmedim. Seçimde yenilmem için çok uğraşacağını söylemişti. Pekiyi, ne oldu?" dedi.

    Trump, "Weinstein'ı sevenler Demokratlardı. Michelle Obama, Hillary Clinton onu severdi. Kendisi zaten Demokratlara çok büyük miktarlarda para vermişti" diye konuştu.

    Demokratlara Weinstein'dan aldıkları bağışları iade etmesi çağrısında bulunan Trump, Amerikalı yapımcının suçlu bulunmasının diğer güç sahibi tacizcilere de "kuvvetli bir mesaj" göndereceğini kaydetti.

    Etiketler:
    Donald Trump, Aşı, Koronavirüs, ABD
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