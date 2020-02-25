Seri tecavüzcü yapımcı Weinstein, hapiste ölmeye hazırlanmak için danışman desteği alıyor

Cinsel saldırıyla tecavüzden ilk mahkumiyetini alan 67 yaşındaki Weinstein'ın hayatı demir parmaklıklar ardında nihayet bulacak diye paniklediği belirtildi. Hollywood'un gözden düşmüş yapımcısının buna hazırlanmak için bir danışman tuttuğu açıklandı.

Bir zamanlar Hollywood'un en prestijli yapımcısıyken sistematik olarak sinema sektöründeki kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu ve gücünü kullanarak bunları örtbas ettiği MeToo (BenDe) hareketinin etkisiyle ortaya çıkan Harvey Weinstein, dün mahkumiyet kararının ardından, cezasının açıklanmasını bekliyor.

Dün birinci dereceden cinsel saldırı ve üçüncü dereceden tecavüzden mahkum edilen Weinstein'ın 11 Mart'taki ceza duruşmasında 25 yıl hapse gönderilmesi bekleniyor.

Hayatının demir parmaklıklar ardında nihayet bulmasından korkan 67 yaşındaki yapımcının, cezaevi günlerine hazırlanmak için bir danışman tuttuğu ve son duruşmaya doğru giderek daha çok paniklediği belirtildi.

Sözcüsü Juda Engelmayer, CNN'e demecinde, hüküm giymiş tecavüzcünün son aylarda bir danışmanla birlikte çalışarak cezaevine hazırlanmaya çalıştığını belirtti.

After being found guilty, Harvey Weinstein was supposed to head to jail on Rikers Island...



Instead, he was rushed to the hospital with chest pains: https://t.co/oMtS173Uuj pic.twitter.com/3QXdm9ZHc4 — Complex (@Complex) February 25, 2020

Aralık ortasında üç saat süren sırttan dekompresyon ameliyatı geçiren Weinstein'ın hala bağımlı olduğunu iddia ettiği yürüteçle mahkemeye gelmesi, kendini acındırmaya mı çalıştığına dair soru işaretleri uyandırdı.

Yargıç Weinstein'ı sağlık durumuyla davayı engellememesi yönünde uyardı.

Avukatları ise Weinstein'ın mahkemede sempati toplamak için numara yaptığı imalarından tiksinti duyduklarını söyleyip medyayı durumu yanlış aksettirmekle suçladı.

Savunma makamını yöneten Donna Rotunno, ağustos ayında geçirdiği ciddi araba kazası sonrası ameliyat edilen Weinstein'ın sırt ağrıları şiddetlendiğinden mahkemeye gelişlerinde yürüteç kullandığını, ama duygu sömürüsü spekülasyonları yüzünden son seferinde yürüteci arabada bırakmak istediğini anlattı.

Kadın avukat "Fiziksel durumuyla ilgili medyanın yaptığı yayın kötü niyetli ve yanlış" dedi.

Dün Manhattan ağır ceza mahkemelerinin yakınındaki Four Seasons Otelde avukatlarıyla buluşup lüks ve pahalı bir kahvaltı eden Hollywood'un gözden düşmüş yapımcısı, hüküm giydiği duruşmanın bitiminde, cezaevine değil ambulansla hastaneye kaldırıldı.

After a Four Seasons breakfast, Harvey Weinstein sent to dank New York jail https://t.co/OT21rdzyno pic.twitter.com/50XeNd6zLs — Reuters (@Reuters) February 25, 2020

Manhattan’daki Bellevue Hastanesi'nin mahkumlara özel koğuşuna konulan Weinstein'ın göğsünde ağrı olduğu ve kalp çarpıntısı geçirdiğine dair haberler geldi.

Rotunno, müvekkilinin tansiyonunun yükseldiğini ve şimdi iyi durumda olduğunu söyledi.

Hastanede ne kadar kalacağı bilinmeyen Weinstein'ın kötü şöhreli Rikers Adası Cezaevinde tutulmamasına yönelik avukatlarının talepleri daha önce yargıç tarafından geri çevrilmişti.

Harvey Weinstein, the convicted rapist, is going to jail to await his sentencing on March 11. His lawyer requested he be sent to the North Infirmary Command at Rikers Island. pic.twitter.com/sAE9X0v8Hg — Kim Bhasin (@KimBhasin) February 24, 2020

Sözcüsü Juda Engelmayer, Weinstein'ın artık hastanede kalmasına gerek kalmadığında Rikers'e konulacağını belirtti.

Harvey Weinstein was rerouted to a New York City hospital Monday night while authorities were transporting him to the jail on Rikers Island. https://t.co/Yvj1jqKW7N — NBC News (@NBCNews) February 25, 2020

Rikers'daki şiddet ve ihmal düzeyi o kadar yüksek ki, 2017 yılında New York Belediye Başkanı Bill de Blasio 10 yıl içinde kapatma sözü vermişti.

2015 yılında federal savcıların soruşturması, Rikers'daki gardiyanların mahkumları rutin şekilde istismar ettiğini saptamıştı.

Weinstein hakkında 2017'den beri 80'den fazla kadın cinsel saldırı suçlamasında bulundu.