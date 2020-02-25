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22:22 25 Şubat 2020
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    Donald Trump, Yeni Delhi'de basın toplantısında soruları yanıtlarken

    Trump: 2020 seçimlerine Rus müdahalesinden ABD istihbaratı bana hiç söz etmedi

    © REUTERS / Alexander Drago
    ABD
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    Trump, Hindistan'daki basın toplantısında Washington Post'un haberini yalanladı. İddia edildiği gibi Rusya'nın 2020 seçimlerine müdahale girişiminde bulunduğuna dair istihbarat servislerinin kendisine brifing vermediğini söyleyen Trump, solcu Sanders'a Rus desteği iddiasının gerisinde de Demokrat Parti müesses nizamının olabileceğini belirtti.

    The Washington Post gazetesi, uzun süren soruşturmalara rağmen kanıtlanamamış 'Rusya'nın 2016 seçimine müdahale ettiği' iddiasını 2020 için diriltirken, ABD Başkanı Donald Trump'tan yanıt geldi.

    Hindistan'da ziyaretini tamamlarken basın mensuplarının karşısına geçen Trump, Rusya'nın 2020 başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulunduğu iddialarına ilişkin ABD istihbarat servislerinin kendisine herhangi bir brifing vermediğini söyledi. 

    Öncesinde Post, Demokrat Parti başkanlık adayı yarışının favorisi konumundaki solcu Bernie Sanders'ın Rusya'nın kampanyasına yardımcı olmaya çalıştığına dair ABD'li yetkililer tarafından bilgilendirildiğine dair haber yapmış, haberde 'Rusya'nın Trump'ın kazanmasına yardımcı olmak için müdahale etmek istediği' iddiasına dair ABD Başkanı ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu üyelerinin bilgilendirildiği iddiasına yer verilmişti. 

    "İstihbarat bu konuda bana hiçbir şey söylemedi" diyen Trump, Moskova'nın Bernie Sanders'ı desteklediğine dair haberlerin gerisinde de sosyalist adayın önseçimleri kaybetmesini isteyen Demokrat Parti müesses nizamının olabileceğine işaret etti:

    "Bernie'ye gitmiş olmaları çok tuhaf […] Belki de malum sebeplerden onu istemiyorlardır. Onu istemedikleri için arkasında Rusya var diye bir şeyle rahatsız ediyorlar."

    Trump, ABD istihbaratıyla ilgili iddiaların muhtemelen maksatlı sızdırıldığını, bunun gerisinde kendisine karşı azil sürecinde de önemli rol oynamış Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nun Demokrat Partili Başkanı Adam Schiff'in olabileceğini dile getirdi. 

    WikiLeaks sızıntısı akıllarda

    2016 ABD başkanlık seçimi kampanyası sırasında WikiLeaks'in yayımladığı Demokrat Parti belgeleri, önseçimleri Bernie Sanders'ın kaybetmesi ve Hillary Clinton'ın başkan adayı pozisyonuna gelmesi için kumpas kurulduğunu gözler önüne sermişti. 

    CNN'le atışmaya Hindistan'da devam

    Hindistan'daki basın toplantısı, Trump ile daha önce Beyaz Saray basın toplantılarına katılma iznini iptal etmeye çalıştığı CNN başmuhabiri Jim Acosta arasındaki geleneksel söz düellosundan mahrum kalmadı.

    Acosta, Rusya'nın 2020 başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulunduğu iddialarını ve Trump'ın Rusya ile ilgili istihbarat brifingleri haberlerinin ardından Ulusal İstihbarat Direktörü Vekili Joseph Maguire'ı görevden alıp yerine istihbarat deneyimi bulunmayan ABD'nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell'i atamaya hazırlanmasıyla ilgili sorular yöneltti.

    İddiaları "Ben hiçbir ülkeden yardım istemem ve hiçbir ülke de bana yardımda bulunmadı" diye reddeden Trump, 'şahane haber ağı' diye dalga geçtiği CNN'in ise daha önce yalan haberleriyle ilgili özür dilediğini hatırlattı. 

    Acosta'nın "Bence bizim gerçekleri vermekle ilgili sicilimiz sizinkinden çok daha iyi" diye iğnelemesi üzerine, ABD Başkanı "Siz muhtemelen yayıncılık tarihindeki en kötü sicile sahipsiniz" karşılığını verdi. 

    Etiketler:
    Seçimlere müdahale, Rusya, ABD Demokrat Parti, Bernie Sanders, Donald Trump, istihbarat brifingi, istihbarat servisi, istihbarat raporu, istihbaratçı, Hindistan, ABD
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    Vatan Savunucuları Günü Rusya'da her yıl 23 Şubat'ta kutlanıyor. Anlatılan farklı versiyonlardan birine göre 22 Şubat 2018’de ‘Sosyalist Vatanımız Tehlikede’ adlı bir duyuru yayınlandı, ardından 23 Şubat'ta Moskova, St. Petersburg ve birçok kentte gösteriler yapıldı, gösteriler sırasında işçiler, Kızıl Ordu’ya katılarak Vatanlarını Alman ordusundan korumaya çağrıldı.
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    ABD istihbaratı: Rusya, Trump'ın tekrar seçilmesi için müdahalede bulunuyor
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