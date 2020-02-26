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15:59 26 Şubat 2020
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    ABD polisi (Arşiv)

    ABD polisi, 6 yaşındaki çocuğu kelepçeyle gözaltına aldı

    © AP Photo / Lynne Sladky
    ABD
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    ABD’de altı yaşındaki kız çocuğunun kelepçe takılarak gözaltına alınması büyük tepki çekti. Polis memuru görevden alındı.

    Florida eyaletinin Orlando kentinde eylül ayında yaşanan olayda, okul personeline tekme ve yumruk attığı belirtilen altı yaşındaki Kaia Rolle, polis tarafından elleri arkadan kelepçelenerek gözaltına alındı.

    Kaia’nın ailesi, polis soruşturmasının tamamlanmasının ardından, başka bir polis memurunun üzerindeki vücut kamerasıyla kaydedilen görüntüleri basına verdi.

    'Bana ikinci bir şans daha verin' diye ağlıyor

    Görüntülerde, adı Dennis Turner olarak açıklanan polis memuru, sakinleşmiş bir şekilde oturan ve öğretmeni dinleyen Kaia’ya elindeki kelepçeyle yaklaşıyor.

    "Kelepçeler ne için?” sorusuna “Senin için” yanıtını alan Kaia ağlamaya başlıyor, bu esnada ikinci bir polis memuru ona yaklaşarak ellerini kelepçeliyor.

    Kaia’nın polis aracına götürülürken “Kelepçe istemiyorum, takmayın. Yardım edin, lütfen yardım edin. Bana ikinci bir şans daha verin” diye yalvardığı görülüyor.

    ‘Rekoru kırdı’

    Küçük çocukları gözaltına almak konusunda adeta övünen polis memuru, meslek hayatı boyunca 6 binden fazla kişiyi gözaltına aldığını, bunların en küçüğünün yedi yaşında olduğunu söylüyor.

    Okul çalışanlarının, Kaia’nın altı yaşında olduğunu vurgulaması üzerineyse, “İşte şimdi rekoru o kırdı” karşılığını veriyor.

    Dennis Turner’ın ‘kurum kurallarını ihlal etmek’ gerekçesiyle görevden alındığı duyuruldu.

    Orlando Emniyeti’nde geçerli olan kurallara göre polis memurları, 12 yaşındaki küçük çocukları ancak amirlerinin onayıyla gözaltına alınabiliyor. Turner'ın gözaltı işlemi sırasında amirine danışmadığı belirtiliyor.

    Parmak izleri alnımış, sabıka fotoğrafı çekilmiş

    Turner'ın aynı gün Kaia ile birlikte, başka bir okulda okuyan yedi yaşındaki bir öğrenciyi de kötü davranış sebebiyle gözaltına aldığı öne sürüldü.

    Kaia’nın büyükannesi Meralyn Kirkland, torununun parmak izlerinin alındığını ve bir tabure yardımıyla sabıka fotoğrafının çekildiğini anlattı. Kirkland, Kaia’nın olaydan sonra başka bir okula transfer edildiğini de açıkladı.

    Etiketler:
    Kaia Rolle, Meralyn Kirkland, Orlando, Görevden alma, Polis, Çocuk, kız, Okul, Ters kelepçe, Kelepçe, ABD
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