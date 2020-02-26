Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: Bernie Sanders'ın aday olması benim için sorun değil

Demokratların domine ettiği ABD Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Nancy Pelosi, Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın üç eyalette yapılan ön seçimlerden zaferle çıkmasına yönelik yorumda bulunarak Sanders'ın adaylığının kendisi için sorun teşkil etmeyeceğini belirtti.

Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın ABD'de iki eyalette yapılan ön seçimlerden zaferle çıkması, bazı Demokratlar tarafından tepkiyle karşılandı.

The Hill'in haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, meclis binasında düzenlenen özel bir toplantının çıkışında gazetecilere konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Pelosi, Vermont senatörünün başkan adaylığından memnun olup olmayacağını yönündeki soruya, olumlu yanıt verdi.

Öte yandan Pelosi, daha önce Sanders'ın 'evrensel sağlık sistemi' oluşturma sözü de dahil olmak üzere senatörün iddialı planlarının büyük bir kısmına açıktan karşı çıkmıştı.

Reuters ve Ipsos'un 17-25 Şubat tarihlerinde yaptığı anket, Demokrat seçmenlerin gözünde Trump'ı yenebilecek aday adayı olarak Sanders'ın öne çıktığını ortaya koymuştu.

ABD'de 3 Şubat'ta Iowa'da yapılan tartışmalı ön seçimlerde Buttigieg, Sanders'ı kıl payı geçerek birinci olmuş, 11 Şubat'ta New Hampshire'da ve 22 Şubat'ta Nevada'da yapılan ön seçimleri ise Sanders kazanmıştı.

Diğer yandan Demokratların 'favorisi' olarak yarışa katılan Joe Biden, hem Iowa'da hem de New Hampshire'da hayal kırıklığı yaşamıştı.

Iowa'daki yarışı yüzde 15.8 oy oranıyla 4. sırada tamamlayan Biden, New Hampshire'da da oyların sadece 8.4'ünü alarak ancak 5'inci olabilmişti. Biden, Nevada'da yapılan ön seçimi ise ikinci sırada tamamlamıştı.