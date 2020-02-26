ABD Dışişleri'nden koronavirüs salgını nedeniyle İtalya ve Moğolistan'a seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya'nın, seyahat edilirken 'tedbir alınması gereken' yerler kategorisine alındığı duyuruldu.

Halihazırda İtalya'ya bileti olanların, 'şimdilik' seyahatlerini iptal etmesine gerek duyulmadığı kaydedilen açıklamada, bu kişilerden, 'kalabalıktan uzak durmaları, yetkililerden gelen talimatlara uymaları ve haberleri yakından takip etmeleri' istendi.

US State Dept. says don’t cancel your trip to #Italy, which now faces recession because of Coronavirus. pic.twitter.com/Z0xDSMacBu — Rachel Donadio (@RachelDonadio) February 26, 2020

Bakanlıktan Moğolistan'a ilişkin yapılan açıklamada ise salgının bu ülkeye de sıçradığı belirtilerek, 'seyahatinizi gözden geçirin' çağrısında bulunuldu.