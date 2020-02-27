Forbes: ABD’nin en yeni denizaltısının çıktığı ilk seferde kaplaması döküldü

ABD Donanması’nın Virginia sınıfından en yeni çok amaçlı saldırı denizaltısı USS Colorado’nun ilk uzun mesafeli seferinde kısmen stealth-kaplamasını kaybettiği belirtildi.

Forbes’un haberine göre, 2018’de filoya katılan USS Colorado, geçtiğimiz günlerde 62 bin 760 kilometrelik mesafe kat ettiği seferden döndü. Tam güzergahı gizli tutulan yeni denizaltının sadece Kuzey Kutup Dairesi’ni geçerek Norveç ve İskoçya’daki limanlara girdiği biliniyor.

Döndükten denizaltının koruyucu hidroakustik stealth-kaplamasının kısmen döküldüğü görülüyor.

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Forbes, ABD Donanması’nın daha önce de bu tür sorunlarla karşılaştığını yazdı. 2019 sonbaharında, Amerikalı tersanelerden biri, denizaltıların stealth-kaplama üzerinde kalite testlerini tahrif etmekle suçlamıştı.

Haberde, “USS Colorado başka bir tersanede üretilmiş olması dikkat çekiyor <…> Bu, kaplama sorununun tek şikayetle sınırlı olmadığını gösteriyor” ifadesi yer aldı.