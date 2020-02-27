Bloomberg, Trump'ı koronavirüs salgınına hazırlık yapmamakla suçladı: Kriz yönetmek benim işim

ABD'li milyader, eski New York Belediye Başkanı ve başkanlık seçimlerinin Demokrat aday adaylarından Michael Bloomberg, yeni kampanya videosunda Başkan Donald Trump'ı hedef alarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hazırlık yapmamakla suçladı.

30 saniyelik videoda Trump yönetiminin kriz için 'hazırlıksız' olduğunu öne süren Bloomberg, belediye başkanlığı döneminde meydana gelen 11 Eylül saldırılarına atıfta bulundu.

Bloomberg, videosunda "Sağlık uzmanları ABD'nin hazırlıksız olduğu konusunda uyarıyor. Kriz yönetmek Bloomberg'in yaptığı şeydir. 11 Eylül'den sonra Amerika'nın en büyük şehrini istikrarlı bir şekilde yeniden inşa etti, doğal afetlere acil müdahalede bulundu, sağlık krizlerini yönetmek için hastanelerin hazırlık durumunu geliştirdi ve salgın hastalıkları içeren en yeni araştırmaları finanse ediyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, yeni tip koronavirüsün Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan uyarılara rağmen 'geçici bir sorun' olduğunu ileri sürmüştü.

CDC'den yapılan son uyarıda ise, "Artık, bu salgın konusunda esas soru ABD toplumu içinde yayılıp yayılmayacağı değil, ne zaman olacağıdır" denilmişti.

ABD'de şuan teyit edilmiş 57 koronavirüs vakası bulunuyor.