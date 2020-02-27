ABD sağlık yetkilileri ABD'de 'kökeni bilinmeyen' ilk koronavirüs vakasını tespit etti: Trump 'risk çok yok' demişti

ABD'de Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, ABD'lileri 'Daha çok Koronavirüs vakası görmeye hazır olma' konusunda uyardı. ABD'de dün ilk kez defa 'kökeni bilinmeyen bir vaka' tespit edildi. Calfornia'da karantinaya alınan kişinin daha önce ABD dışına çıkmadığı ve Koronavirüs taşıdığı tespit edilmiş biriyle temas kurmadığı öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) vatandaşlara oluşturduğu riskin 'çok düşük' olduğunu söyledi ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'i 'global sağlık krizi'ne verilecek karşılığı hazırlamakla görevlendirdi.

Beyaz Saray'da konuşan Trump, hükûmetinin krizle iyi mücadele ettiğini vurgulayarak, "Virüs yayılırsa hünerli sağlık yetkililerimiz hızlıca harekete geçmeye hazır ve istekli" dedi.

Trump'ın konuşmasını yaptığı sıralarda Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, ABD'lileri "Daha çok Koronavirüs vakası görmeye hazır olma" konusunda uyardı. ABD'de dün ilk kez defa 'kökeni bilinmeyen bir vaka' tespit edildi. Calfornia'da karantinaya alınan kişinin daha önce ABD dışına çıkmadığı ve Koronavirüs taşıdığı tespit edilmiş biriyle temas kurmadığı öğrenildi.

Bu vesileyle ABD'deki yeni tip Koronavirüs vakası 15'e çıktı. ABD piyasaları virüsün yayılmasından endişe duyan yatırımcılar sebebiyle üst üste beşinci gün düşüş yaşadı.

Çevresi sağlık yetkilileri ile sarılıyken konuşan Trump, Güney Kore ve İtalya'ya yeni seyahat uyarıları uygulamaya "hazır olmadığını" söyledi. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı, bu iki ülkeye de seyahat uyarılarını arttırarak, vatandaşlarının Güney Kore ve İtalya'yı ziyaret etmeden önce "iki kez düşünmesi" gerektiğini aktardı.

İtalya ve Güney Kore, Çin'den sonra salgının en geniş ölçekte yaşandığı ülkeler.

"Virüsün ABD vatandaşlarına çok risk oluşturmadığını" dile getiren Trump, Kovid-19'un ABD'de yayılmasının kaçınılmaz olmadığını dile getirdi. ABD lideri, "Büyük ihtimalle yayılacak, yani yayılabilir.Çok ufak da olabilir, çok büyük ölçekli de olabilir. Ne olursa olsun hazırız" ifadelerini kullandı.