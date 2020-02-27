Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede başta İdlib olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve ABD’li mevkidaşı Esper, İdlib sorunun çözümü başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu" ifadeleri kullanıldı.

Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede başta İdlib olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.https://t.co/An2TwQm83N#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/G6XLSuwyen — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 27, 2020

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