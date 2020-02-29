Pompeo: Türkiye ile iletişim halindeyiz, Türkiye'ye nasıl destek olacağımıza dair seçeneklerimizi değerlendiriyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye ile iletişim halindeyiz, Türkiye'ye nasıl destek olacağımıza dair seçeneklerimizi değerlendiriyoruz" açıklaması yaptı.