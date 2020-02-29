ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'de Türk askerine yapılan saldırıyı şiddetle kınayarak, "Esed rejimi, Rusya ve İran saldırılarına son vermeli" dedi.
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye ile iletişim halindeyiz, Türkiye'ye nasıl destek olacağımıza dair seçeneklerimizi değerlendiriyoruz" açıklaması yaptı.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'de Türk askerine yapılan saldırıyı şiddetle kınayarak, "Esed rejimi, Rusya ve İran saldırılarına son vermeli" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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