Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne Ratcliffe'i yeniden aday gösterecek

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) için Temsilciler Meclisi'nde Teksas'ı temsil eden Cumhuriyetçi John Ratcliffe'i aday göstereceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ratcliffe'in Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine aday gösterileceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

I am pleased to announce the nomination of @RepRatcliffe (Congressman John Ratcliffe) to be Director of National Intelligence (DNI). Would have completed process earlier, but John wanted to wait until after IG Report was finished. John is an outstanding man of great talent! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 28, 2020

Trump'ın adayı Ratcliffe'in bu göreve gelebilmesi için Senato'dan onay alması gerekiyor.

Trump daha önce de Ratcliffe'i aday göstermişti

Ratcliffe, Trump'a yönelik yürütülen azil soruşturmasında başkanın savunma ekibinde yer almıştı.

DNI görevini daha önce sürdüren Dan Coats'un 15 Ağustos'ta görevinden ayrılacağını açıklamasının ardından Trump, Ratcliffe'i bu koltuk için aday göstermiş ancak Kongreden gelen itirazlar nedeniyle adaylığını geri çekmişti.